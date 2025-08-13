Τέξας: Γυναίκα μήνυσε προμηθευτή χαπιών άμβλωσης και ισχυρίζεται ότι ο πρώην της την ξεγέλασε για να τερματίσει την εγκυμοσύνη

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύντροφός της αγόρασε τα χάπια από την εταιρεία, και στη συνέχεια την πίεσε να τα πάρει για εβδομάδες, ενώ εκείνη του είπε ότι δεν ήθελε να κάνει έκτρωση

Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών στις ΗΠΑ. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι από τότε που εξελέγη ξανά πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, οι πωλήσεις φαρμάκων για διακοπή κύησης έχουν εκτοξευτεί. Γυναίκες που δεν βρίσκονται καν σε εγκυμοσύνη προμηθεύονται φάρμακα που συνταγογραφούν εταιρείες εξ αποστάσεως ή μέσω τηλεϊατρικής. Τις τελευταίες ώρες, λοιπόν, έγινε γνωστό ότι μια γυναίκα στο Τέξας, μήνυσε έναν σημαντικό προμηθευτή χαπιών άμβλωσης.

Όπως διαβάζουμε στην Washington Post, η γυναίκα (το όνομά της δεν έχει γνωστοποιηθεί για λόγους ιδιωτικότητας) στην αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύντροφός της αγόρασε τα χάπια από την Aid Access, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ευρώπη, και στη συνέχεια την πίεσε να τα πάρει για εβδομάδες, ενώ εκείνη του είπε ότι δεν ήθελε να κάνει έκτρωση.

Η Aid Access είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χαπιών άμβλωσης στον κόσμο. Από το 2023, Αμερικανοί γιατροί που συνδέονται με την ομάδα της εταιρείας, έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν ταχυδρομικώς το φάρμακο σε γυναίκες και στις 50 πολιτείες υπό την προστασία νόμων «ασπίδας» που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους παρόχους από διώξεις σε πολιτείες με απαγόρευση των αμβλώσεων.

Η γυναίκα στην αγωγή έκανε λόγο για θάνατο εξ αμέλειας, οπότε ουσιαστικά η Aid Access παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο Comstock, έναν νόμο του 1873 που απαγορεύει την αποστολή «άσεμνου» υλικού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την άμβλωση. Στην κατάθεσή της, κατηγορεί επίσης τον πρώην σύντροφο της για παραβίαση του νόμου του Τέξας, ο οποίος απαγορεύει τις περισσότερες αμβλώσεις μετά από έξι εβδομάδες και ορίζει ότι οι νόμιμες αμβλώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από αδειούχο γιατρό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από περίπου έξι μήνες, η γυναίκα, η οποία έχει τρία παιδιά από προηγούμενο γάμο, υποψιάστηκε ότι ήταν έγκυος και έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, λέγοντάς του τι θα ήθελε να κάνει, σύμφωνα με την αγωγή. Αυτός πρότεινε έκτρωση, σύμφωνα με τα στιγμιότυπα οθόνης που συμπεριέλαβε η γυναίκα στην καταγγελία της.

Στις 4 Φεβρουαρίου, έκανε ένα τεστ εγκυμοσύνης που βγήκε θετικό. Το επόμενο πρωί, ο πρώην σύντροφός της, της έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι πήρε τα 2 φάρμακα που χρειάζονταν για να διακόψει την εγκυμοσύνη. Η γυναίκα του είπε να «σταματήσει αμέσως». Στις 11 Φεβρουαρίου, φέρεται να της είπε ότι είχαν φτάσει τα χάπια για την άμβλωση. Σύμφωνα με την αγωγή, έφερνε επανειλημμένα τα χάπια άμβλωσης στο σπίτι της γυναίκας, αλλά εκείνη αρνούνταν να τα πάρει. Φέρεται να προσπάθησε να την πιέσει να τα πάρει για περισσότερο από έναν μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, της έδειξε μια απόδειξη για τα χάπια που αγόρασε από την Aid Access, σύμφωνα με την καταγγελία.

Στις αρχές Απριλίου, πρότεινε να περάσουν χρόνο μαζί με τη γυναίκα, αναφέρει η καταγγελία. Φέρεται να της πρότεινε να φτιάξει «ζεστό χαλαρωτικό τσάι αντί για αλκοόλ» και να παρακολουθήσουν μια εκπομπή μαζί. Εκείνη συμφώνησε. Στις 5 Απριλίου, επισκέφθηκε το σπίτι της γυναίκας και της έφτιαξε ζεστή σοκολάτα, σύμφωνα με την καταγγελία. Μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωση, άρχισε να «αιμορραγεί και να έχει κράμπες», αναφέρει η αγωγή. Σε ένα μήνυμα προς τον πρώην σύντροφό της αργότερα εκείνο το βράδυ, έγραψε: «Αιμορραγώ», προσθέτει.

Τελικά, πήγε στα επείγοντα και έχασε το παιδί, περίπου στις οκτώ εβδομάδες, σύμφωνα με την αγωγή. Αργότερα παρέδωσε στην τοπική αστυνομία μπουκάλια με χάπια που πίστευε ότι περιείχαν το υπόλοιπο φάρμακο που της έδωσε ο πρώην σύντροφός της.