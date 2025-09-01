Μαλάουι: Η φυματίωση απειλεί τη ζωή του πληθυσμού της - Εξαντλούνται τα αποθέματα φαρμάκων

Κάθε ημέρα που περνά, τα αποθέματα φαρμάκων εξαντλούνται, απειλώντας την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Στο Μαλάουι αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα, όπως είναι η πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή, είναι ζητούμενα. Η φυματίωση απειλεί καθημερινά την υγεία του πληθυσμού της και, παρά την προσπάθεια που έγινε το προηγούμενο διάστημα για τον περιορισμό της, η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος των αποθεμάτων έχει ξεκινήσει.

Λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη μείωση των κρουσμάτων της φυματίωσης κατά 40% την τελευταία δεκαετία, μια είδηση έρχεται να προκαλέσει ξανά μεγάλη ανησυχία. Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, τα αποθέματα που υπάρχουν στις αποθήκες για τους ασθενείς αρκούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αν, λοιπόν, δεν γίνει άμεση ανατροφοδότηση, οι ασθενείς δεν θα μπορούν να λάβουν καμία θεραπεία για την αντιμετώπιση της φυματίωσης.

Η φυματίωση παραμένει μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους του Μαλάουι

Το Υπουργείο Υγείας του Μαλάουι κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας πως μετά την απόφαση των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των άλλων χωρών, να μειώσουν τη βοήθεια που παρείχαν στους κατοίκους της χώρας, διατρέχει κίνδυνος να τερματιστεί η φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς - παλαιούς και νέους - γεγονός που συνδέεται με την επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας τους.

Ο Δρ. Σαμσόν Μντόλο υποστήριξε πως οι ασθενείς με την πιο πρόσφατη διάγνωση ενδέχεται να μην έχουν καν πρόσβαση στη βασική θεραπεία για την αντιμετώπιση της αρρώστιας. Αρκετά νοσοκομεία της χώρας έχουν ήδη δανειστεί φάρμακα, προκειμένου να βοηθήσουν τους ασθενείς τους, ωστόσο γνωρίζουν καλά πως αυτό είναι αδύνατον να συνεχιστεί.

Ο υπεύθυνος για τη φυματίωση με έδρα την πόλη Μπλαντάιρ, Λάκσον Ναμούκου Γκάμα, δήλωσε σχετικά με την τρέχουσα ανησυχητική κατάσταση: «Καταγράψαμε μηδενικό απόθεμα του φαρμάκου για τη φυματίωση στο φαρμακείο της περιοχής μας, ειδικά του RHZE, το οποίο είναι το κύριο φάρμακο που χρησιμοποιείται στην αρχική φάση της θεραπείας. Για να σώσουμε τους ασθενείς μας, έπρεπε να τρέχουμε γύρω - γύρω και να δανειζόμαστε φάρμακα από άλλα νοσοκομεία, ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάτι να τους προσφέρουμε. Έχουμε ήδη μειώσει τη δοσολογία που τους χορηγείται».

Μπορεί προς το παρόν η κατάσταση να είναι διαχειρίσιμη, ωστόσο σε λίγες εβδομάδες από σήμερα τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Η παροχή βοήθειας κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη, πριν να είναι αργά για τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, που θα διαγνωστούν ή έχουν ήδη διαγνωστεί με φυματίωση.

