Το κουδούνι χτύπησε και φέτος στο παλαιότερο σχολείο της Αθήνας

Στο παλαιότερο δημοτικό σχολείο της Αθήνας, εκεί που το προαύλιο γεμίζει μαθητές, για περισσότερα από 100 χρόνια

Η γειτονιά της Πλάκας είναι γεμάτη κόσμο όλο τον χρόνο. Τουρίστες, ντόπιοι που έχουν τα μαγαζιά τους, άνθρωποι από όλες τις περιοχές του Αθήνας που έρχονται για βόλτα, καλοκαίρια και χειμώνες. Ακριβώς παράλληλα σε όλα αυτά, στην εικόνα που ο καθένας έχει για την ιστορική αυτή συνοικία της πόλης, αναπνέει ένας κόσμος, τον οποίο πολλοί καθημερινά προσπερνούν.

Στην οδό Ανδριανού τα πρωινά έχουν τον ήχο του σχολικού κουδουνιού. Πολλοί Αθηναίοι δεν γνωρίζουν ότι σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αλλά και παλαιότερους δρόμους της Αθήνας, βρίσκεται το παλαιότερο δημοτικό σχολείο της πόλης, που ανοίγει τις πόρτες του για τους μαθητές, από το 1876 έως και σήμερα.

