Viral, spicy και κερδοφόρα: Το success story των ramen noodles της Buldak

Τα έσοδα έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2022, στο 1,5 δισ. δολάρια το 2025. Η μετοχή της έχει εκτιναχθεί περίπου 100% μόνο φέτος. Στους 1,4 εκατ. oι followers στο TikTok

Tα στιγμιαία noodles και συγκεκριμένα, τα instant ramen της Buldak προκαλούν φρενίτιδα στα social media, με σχετικά βίντεο στο TikTok να αποτελούν τη μυστική συνταγή της επιτυχίας για εύκολα views καθώς τρεντάρουν. Η πικάντικη γεύση καρμπονάρα από τη νοτιοκορεατική επιχείρηση με την χαρακτηριστική φωτεινή ροζ συσκευασία, κοστίζει λιγότερο από 8 δολάρια στα περισσότερα μεγάλα καταστήματα λιανικής των ΗΠΑ, αλλά είναι τα αγαπημένα της Cardi B, της GloRilla και των σταρ της K-pop Lisa και Jimin.

Η πρώτη επαφή της Buldak με τη διαδικτυακή φήμη ήρθε το 2014, όταν ένας YouTuber παρότρυνε τους φίλους του να φάνε τα εξαιρετικά καυτερά noodles μπροστά στην κάμερα (11 εκατ. προβολές) και πυροδότησε την «πρόκληση των fire noodles», όπου χιλιάδες άνθρωποι δοκίμασαν την τύχη τους με πιο πικάντικες εκδοχές του πιάτου.

