Αυστραλία: Παιδιά κάτω των 16 ετών διαγράφηκαν από τα social media, αλλά βρήκαν τρόπους να επιστρέψουν

Αυτό, δηλαδή, που είχαν προβλέψει οι επικριτές του νομοσχεδίου, σχετικά με την απαγόρευση των social media

Την Τετάρτη, η Αυστραλία έθεσε σε ισχύ την απαγόρευση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών - μία πρωτοβουλία που ήρθε ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των παιδιών στο διαδίκτυο. Μόνο που αυτή η απαγόρευση, κράτησε μόλις ένα 24ωρο.

Όπως γράφει το CNN, που «φωτίζει» την ιστορία μίας 14χρονης μαθήτριας, η οποία έχασε προσωρινά μερικούς φίλους της στο snapchat, αλλά βρήκε τρόπους να επιστρέψει. Είναι αυτό που λέμε εμείς «το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι». Η πρωτοβουλία της Αυστραλίας είχε έτσι κι αλλιώς αντιδράσεις, επομένως ήταν αυτονόητο πως οι έφηβοι θα προσπαθούσαν να γυρίσουν ξανά στις απαγορευμένες εφαρμογές.

Για την ακρίβεια, πολλοί από αυτούς δημιούργησαν προφίλ με φωτογραφίες των γονιών τους ή μεγαλύτερων φίλων που ήταν πρόθυμοι να τους βοηθήσουν να παρακάμψουν τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας. Οι επικριτές του νομοσχεδίου στην Αυστραλία, είχαν προβλέψει πως θα έβρισκαν άλλες πλατφόρμες θα αντικαθιστούσαν γρήγορα τις 10 απαγορευμένες ιστοσελίδες, που περιλαμβάνουν αγαπημένα των εφήβων όπως το Snapchat, το TikTok και το Instagram.

Δεν είχαν προβλέψει βέβαια πόσο εύκολο θα ήταν για τους έφηβους να εμφανιστούν ξανά στις ίδιες πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας τα δια κόλπα που χρησιμοποίησαν οι έφηβοι στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν η κυβέρνησή τους εισήγαγε τον Ιούλιο τον Νόμο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. «Πολλές φορές ήταν με τη γνώση των γονέων, αλλά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης εικόνες και βίντεο που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, όπως να φτιάξουν ένα άτομο 40 ετών για να περάσουν τον έλεγχο ηλικίας», είπε η 14χρονη στο CNN.

Με τη σειρά τους, οι εταιρείες επαλήθευσης ηλικίας δηλώνουν ότι η τεχνολογία τους μπορεί περίπου να εκτιμήσει ποιος χρησιμοποιεί έναν λογαριασμό, ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης περάσει τον έλεγχο ηλικίας - οπότε μένει να φανεί αν αυτοί οι λογαριασμοί θα εξαφανιστούν τελικά. Αλλά προς το παρόν, οι κάτω των 16 που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε απαγορευμένες πλατφόρμες μπορούν ακόμα να το κάνουν - με τις ευλογίες των γονιών τους μάλιστα.

«Είναι τρομακτικό και αγχωτικό»

Σε ερώτηση στο TikTok για το τι θα κάνουν μετά την απαγόρευση, κάποιοι χρήστες αστειεύτηκαν προτείνοντας νεανική εγκληματικότητα, ενώ άλλοι είπαν ότι θα στραφούν σε λιγότερο γνωστές εφαρμογές, όπως το Yope, μια πλατφόρμα κοινής χρήσης φωτογραφιών, και το Coverstar, που προβάλλεται ως ασφαλέστερη εκδοχή του TikTok, χωρίς προσωπικά μηνύματα και ανεπιθύμητους χρήστες.

Η Lemon8, ανήκει στην ByteDance και αρχικά θεωρήθηκε ως αντικαταστάτης του TikTok, αλλά πλέον περιορίζεται σε χρήστες άνω των 16 ετών. Η Shar, 15χρονη φιλόδοξη τραγουδίστρια, άνοιξε λογαριασμό στη Lemon8 και παρότρυνε άλλους να την ακολουθήσουν. Φοβόταν ότι οι 4.000 ακόλουθοί της στο TikTok θα εξαφανίζονταν μέσα σε μια νύχτα - κάτι που τελικά δεν συνέβη. «Κανένας από τους λογαριασμούς μου δεν έχει κλείσει, ούτε εκείνοι στους οποίους έβαλα την πραγματική μου ηλικία», είπε ανακουφισμένη, καθώς οι λογαριασμοί της στο TikTok, Instagram και Snapchat συνεχίζουν να λειτουργούν.

Για την 14χρονη και τους φίλους της, όμως, η αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο θα παραμείνουν στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί άγχος. Οι φίλοι της δεν έχουν καταφέρει να κατεβάσουν τους λογαριασμούς τους λόγω περιορισμένου χώρου αποθήκευσης. Δεν θέλουν να τους διαγράψουν και να χάσουν τις αναμνήσεις τους, αλλά φοβούνται ότι οι προσωπικές τους φωτογραφίες και μηνύματα μπορεί να «παγώσουν» σε κάποιο ψηφιακό αρχείο για χρόνια.

Η ίδια είναι αφοσιωμένη χορεύτρια και χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να βλέπει ρουτίνες και να μαθαίνει νέες δεξιότητες. «Είναι τρομακτικό και αγχωτικό για πολλούς, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε στο CNN. Οι φίλοι της είχαν ανταλλάξει αριθμούς πριν από την απαγόρευση, σε περίπτωση που κοπούν, αλλά μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να τους χρησιμοποιήσουν.

Η 14χρονη θέλει να κρατήσει το Instagram, γιατί ως χορεύτρια η εικόνα της δημοσιεύεται σε λογαριασμούς cheerleading και θέλει να γνωρίζει πού και πώς χρησιμοποιείται. Ακολουθεί επίσης άλλες ομάδες cheerleading για να βλέπει τις ρουτίνες τους και να βελτιώνεται. Όπως πολλά άλλα παιδιά, πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το προβληματικό περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά δεν θεωρεί ότι η απαγόρευση είναι η καλύτερη λύση.