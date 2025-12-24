Θεσσαλονίκη: Έξι άτομα βίασαν ανήλικη και βιντεοσκοπούσαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών

Πέντε άτομα βίασαν 13χρονη στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι μία είδηση που κανείς δεν θα ήθελε να διαβάσει σήμερα – και ποτέ, αλλά συνέβη στη χώρα μας. Ένα μικρό κορίτσι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού, ενώ οι δράστες κατέγραφαν τις πράξεις τους και μέρος του υλικού αυτού διακινήθηκε στο διαδίκτυο.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, της εκδικητικής πορνογραφίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όσα κατήγγειλε το κορίτσι από τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο, τέσσερις από τους δράστες, εκμεταλλεύτηκαν τη φιλική σχέση που είχε με τον 15χρονο δράστη, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, αλλά και σε γυναικείες τουαλέτες ενός parking στη Θεσσαλονίκη και τη βίασαν. Παράλληλα, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο δεύτερος 16χρονος και ο 15χρονος ασέλγησαν σε βάρος της.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα καταγγελλόμενα πρόσωπα βιντεοσκόπησαν τις παραπάνω ενέργειες, ενώ απόσπασμα από το συγκεκριμένο υλικό προέκυψε ότι διαμοιράστηκε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο δεύτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν, επίσης, σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την καταγγελία κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.