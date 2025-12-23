Βρετανία: Τον λένε Φίλιπ Γιανγκ και κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια την πρώην σύζυγό του μαζί με πέντε άνδρες

Το όνομά του είναι Φίλιπ Γιανγκ, είναι 49 ετών και πρώην κάτοικος του Σουίντον

Δεν είναι μόνο η Ζιζέλ Πελικό. Τώρα, μια νέα υπόθεση στη Βρετανία έρχεται στο προσκήνιο, όπου 49χρονος άντρας κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του επί 13 χρόνια. Σε αυτό, συμμετείχαν και άλλοι 5 άντρες, ενώ οι Αρχές του αποδίδουν 56 σεξουαλικά αδικήματα.

Το όνομά του είναι Φίλιπ Γιανγκ, είναι 49 ετών και πρώην κάτοικος του Σουίντον. Τώρα, μένει στο Ένφιλντ και κατηγορείται για σειρά σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, οι πράξεις του διαπράχθηκαν από το 2010 έως το 2023. Ο Φίλιπ Γιανγκ έχει προφυλακιστεί και οι κατηγορίες περιλαμβάνουν πολλαπλές κατηγορίες βιασμού και χορήγησης ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση και υποταγή του θύματος ώστε να προχωρήσει σε σεξουαλικές πράξεις, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων εικόνων ανηλίκων και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Παράλληλα, οι 5 άλλοι άνδρες, οι οποίοι αυτήν τη στιγμή αποφυλακίζονται με εγγύηση, έχουν επίσης κατηγορηθεί για αδικήματα εναντίον της Τζοάν Γιανγκ, η οποία παραιτήθηκε του νόμιμου δικαιώματός της στην ανωνυμία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα θύματα σεξουαλικών αδικημάτων δικαιούνται ισόβιας ανωνυμίας. Ωστόσο, η Τζοάν Γιανγκ, που αναγνωρίστηκε ως η πρώην σύζυγος του τέρατος, παραιτήθηκε του νόμιμου δικαιώματός της. Μιλώντας στον Τύπο, ο ντετέκτιβ της αστυνομίας του Γουίλτσιρ, Τζεφ Σμιθ, δήλωσε ότι «το θύμα σε αυτήν την περίπτωση, η Τζοάν, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί του αυτόματου νόμιμου δικαιώματός της στην ανωνυμία» και ότι «έχει την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένων αξιωματικών από την αρχή της διαδικασίας και έλαβε την απόφαση μετά από πολλαπλές συζητήσεις με αξιωματικούς και υπηρεσίες υποστήριξης». Αποκάλυψε επίσης ότι οι ειδεχθές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του Φίλιπ Γιανγκ προέρχονται από «μια πολύπλοκη και εκτεταμένη έρευνα».

Όπως διαβάζουμε στο CNN, στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης οι Νόρμαν Μακσόνι, Ντιν Χάμιλτον, Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ, Ρίτσαρντ Γουίλκινς και Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών. Όλοι κατηγορούνται για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική διείσδυση, σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.