«AI slop»: Το YouTube έχει κατακλυστεί από βίντεο που παράγονται με τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με μελέτη

Περισσότερο από το 20% των προτεινώμεων βίντεο σε νέους χρήστες προέρχονται από κανάλια που δημιουργούν περιεχόμενο μέσω ΑΙ, σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Kapwing

Το YouTube φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή περιεχομένου, αυτή του λεγόμενου «AI slop» βίντεο δηλαδή χαμηλής ποιότητας που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη για την επίτευξη μαζικών προβολών και διαφημιστικών εσόδων. Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας επεξεργασίας βίντεο Kapwing, την οποία επικαλείται ο The Guardian, πάνω από 20% των βίντεο που εμφανίζονται σε νέους χρήστες του YouTube ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Η ανάλυση στα 15.000 πιο δημοφιλή κανάλια του κόσμου αποκάλυψε ότι 278 από αυτά παράγουν αποκλειστικά περιεχόμενο AI, συγκεντρώνοντας πάνω από 63 δισ. προβολές και 221 εκατ. συνδρομητές. Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός αυτής της «βιομηχανίας του ψηφιακού θορύβου» αγγίζει τα 117 εκατ. δολάρια.

Το ινδικό κανάλι Bandar Apna Dost, με ήρωες έναν ανθρωπόμορφο πίθηκο και έναν Hulk δημιούργημα της AI, έχει ξεπεράσει τα 2,4 δισ. προβολές, ενώ η Kapwing εκτιμά ότι αποφέρει έσοδα έως 4,25 εκατ. δολάρια τον χρόνο. Αντίστοιχα, το σιγκαπουριανό Pouty Frenchie και το αμερικανικό Cuentos Facinantes στοχεύουν νεανικό κοινό με ιστορίες και βίντεο κινουμένων σχεδίων που δημιουργούνται εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη.

Στην άλλη πλευρά του φάσματος, το πακιστανικό The AI World ανεβάζει σύντομα βίντεο που απεικονίζουν ψευδείς φυσικές καταστροφές μέσω AI, συνδυασμένα με χαλαρωτική μουσική υπόκρουση. Το κανάλι έχει συγκεντρώσει 1,3 δισ. προβολές.

Η Guardian σημειώνει ότι πίσω από αυτά τα «παράλογα» βίντεο βρίσκεται μια παγκόσμια κοινότητα δημιουργών που αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για γρήγορο οικονομικό όφελος. Σε πλατφόρμες όπως το Telegram, το Discord και το WhatsApp, χιλιάδες άνθρωποι ανταλλάσσουν ιδέες για το πώς να δημιουργήσουν τις επόμενες viral παραγωγές — συχνά μέσω διαδικτυακών μαθημάτων που υπόσχονται «εύκολα κέρδη».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δημιουργοί αυτοί προέρχονται κυρίως από χώρες όπως η Ινδία, η Νιγηρία, η Κένυα και η Ουκρανία, όπου η οικονομική απόδοση από το YouTube υπερβαίνει τον μέσο τοπικό μισθό. Εκπρόσωπος του YouTube δήλωσε ότι η πλατφόρμα συνεχίζει να προωθεί «περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το πώς παράγεται», υπογραμμίζοντας ότι τα βίντεο που παραβιάζουν τις πολιτικές της κοινότητας διαγράφονται.

Ωστόσο, όπως παρατηρούν ειδικοί, η δυσδιάκριτη γραμμή ανάμεσα στο αυθεντικό περιεχόμενο και το παραγόμενο από AI καθιστά το φαινόμενο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.