Η πριγκίπισσα Σάρλοτ μεγάλωσε και αρχίζει να υιοθετεί το signature look της μαμάς της

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ "αντιγράφει" το εμβληματικό παλτό της μητέρας της, Κέιτ Μίντλετον,

Η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ έκλεψε τις εντυπώσεις στην ετήσια χριστουγεννιάτικη εμφάνιση της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ, φορώντας ένα παλτό Catherine Walker σχεδιασμένο ως φόρος τιμής στην πρώτη βασιλική εμφάνιση της μητέρας της πριν από δεκαετία.

Η μικρή πριγκίπισσα Σάρλοτ συνόδευσε τους γονείς της, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, καθώς και τα αδέλφια της, τον πρίγκιπα Τζορτζ και τον πρίγκιπα Λούις, στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη βόλτα της οικογένειας στο Σάντρινγκχαμ.

Οι φωτογραφίες από την αναχώρηση της βασιλικής οικογένειας από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Νόρφολκ αποκάλυψαν την άψογη εμφάνιση της 10χρονης πριγκίπισσας, η οποία φόρεσε ένα σοκολατί καφέ παλτό Catherine Walker, που θύμιζε έντονα ένα αντίστοιχο σχέδιο που είχε φορέσει η Κέιτ Μίντλετον το 2011, στην πρώτη της επίσημη βασιλική εμφάνιση στο Trearddur Bay Lifeboat Station.

getty images

Το ειδικά σχεδιασμένο παλτό της νεαρής Σάρλοτ διαθέτει βελούδινο γιακά και λεπτομέρειες σε παρόμοιους τόνους με το πρωτότυπο σχέδιο της μητέρας της, δίνοντας μια διακριτική ρετρό πινελιά στη γιορτινή τους παρουσίαση. Η εμφάνιση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά εορταστικών εμφανίσεων που ανέδειξαν την κοινή αισθητική μητέρας και κόρης.

getty images

Στο χριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά Κάρολου στο Μπάκιγχαμ Παλάς, οι δύο πριγκίπισσες εμφανίστηκαν με πανομοιότυπα χτενίσματα και φιόγκους, ενώ στο “Together at Christmas” στο Αβαείο του Ουέστμινστερ συγκίνησαν τους παρευρισκομένους με ένα ντουέτο πιάνου στο κομμάτι “Holm Sound” του Erland Cooper.

Για τη φετινή βόλτα στο Σάντρινγκχαμ, η Κέιτ επέλεξε το καφέ ταρτάν παλτό Blazé Milano, το ίδιο που είχε φορέσει στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της το 2025, ένα έτος κατά το οποίο επέστρεψε στη δημόσια ζωή μετά τη θεραπεία της στο νοσοκομείο Royal Marsden.

Η οπτική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο πριγκίπισσες δεν είναι απλώς θέμα στιλ· συμβολίζει τη συνέχεια, τη ζεστασιά και την ενότητα της βασιλικής οικογένειας μετά από μια δύσκολη χρονιά. Όπως εύχονται πολλοί θαυμαστές, το 2026 προμηνύεται φωτεινό και γεμάτο χαρά για τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου.