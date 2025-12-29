5 ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα ταξίδια

Τα μέρη του κόσμου που αξίζει κανείς να επισκεφτεί, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, για την αλλαγή του χρόνου.

Τι καλύτερο από ένα ταξίδι για να ξεκινήσει η νέα χρονιά; Ακολουθούν πέντε μέρη από κάθε γωνιά του πλανήτη που αξίζει κανείς να επισκεφτεί, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, για την αλλαγή του χρόνου. Από τους εορτασμούς στις όχθες του Τάμεση μέχρι το υπαίθριο πάρτι στην παραλία της Copacabana, κάθε προορισμός προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία για να υποδεχτείτε το νέο έτος.

Λονδίνο

Η έλευση του νέου έτους στο Λονδίνο σηματοδοτείται με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα πάνω από τον ποταμό Τάμεση. Τα πάρτι ξεκινούν αμέσως μετά και η εορταστική ατμόσφαιρα απλώνεται σε όλη την πόλη- από τα μπαρ του Brick Lane μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που οργανώνει το τελευταίο βράδυ του έτους πάρτι με ζωντανή μουσική και διάσημους DJs.

Διάβασε τη συνέχεια στο travelgo.gr