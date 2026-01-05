Ο κόσμος ενδέχεται να μην προλάβει να προετοιμαστεί για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, λέει κορυφαίος ερευνητής

Ο πραγματικός κίνδυνος, όπως τόνισε, προκύπτει από συστήματα που μπορούν να εκτελούν όλες τις ανθρώπινες λειτουργίες

Ο κόσμος ενδέχεται να μην διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να προετοιμαστεί επαρκώς απέναντι στους κινδύνους ασφάλειας που εγκυμονούν τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιεί κορυφαίος ερευνητής του βρετανικού κράτους.

Συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Ντάλριμπλ, διευθυντής προγράμματος και ειδικός στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στον βρετανικό οργανισμό Aria, δήλωσε στον Guardian ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία θα έπρεπε να προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Όπως τόνισε, ο πραγματικός κίνδυνος προκύπτει από συστήματα που μπορούν να εκτελούν όλες τις ανθρώπινες λειτουργίες που απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία του κόσμου -και μάλιστα καλύτερα από τους ίδιους τους ανθρώπους. «Σε ένα τέτοιο σενάριο οι άνθρωποι θα ξεπεραστούν σε όλους τους κρίσιμους τομείς που απαιτούνται για τη διατήρηση του ελέγχου του πολιτισμού, της κοινωνίας και του πλανήτη».

Όπως αναφέρει επίσης, υπάρχει σημαντικό χάσμα κατανόησης ανάμεσα στον δημόσιο τομέα και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ως προς το πόσο ισχυρές ενδέχεται να είναι οι επερχόμενες τεχνολογικές ανακαλύψεις. «Οι εξελίξεις κινούνται εξαιρετικά γρήγορα και είναι πιθανό να μην προλάβουμε να τις αντιμετωπίσουμε από την πλευρά της ασφάλειας», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία» το ενδεχόμενο, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι περισσότερες οικονομικά πολύτιμες εργασίες να εκτελούνται από μηχανές με μεγαλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο κόστος από ό,τι από ανθρώπους.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την αξιοπιστία των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι αυτά τα συστήματα είναι αξιόπιστα. Η επιστημονική γνώση που απαιτείται για να το εγγυηθεί αυτό είναι απίθανο να προκύψει εγκαίρως, δεδομένων των οικονομικών πιέσεων. Το πιο ρεαλιστικό βήμα είναι να εστιάσουμε στον έλεγχο και τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών».

Περιγράφοντας το ενδεχόμενο η τεχνολογική πρόοδος να προηγηθεί των μέτρων ασφάλειας ως «αποσταθεροποίηση της ασφάλειας και της οικονομίας», ο Ντάλριμπλ τόνισε ότι απαιτείται εντατική τεχνική έρευνα για την κατανόηση και τον έλεγχο της συμπεριφοράς των προηγμένων συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης. «Πολλοί ελπίζουν ότι αυτή η μετάβαση θα είναι τελικά θετική», σημείωσε, «όμως πρόκειται για μια διαδικασία εξαιρετικά υψηλού ρίσκου και, συνολικά, ο ανθρώπινος πολιτισμός μοιάζει να βαδίζει υπνοβατώντας προς αυτήν».

Οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ραγδαίας προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Το Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης (AISI) της βρετανικής κυβέρνησης ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι δυνατότητες των προηγμένων μοντέλων βελτιώνονται ταχύτατα σε όλους τους τομείς, με την απόδοση σε ορισμένες εφαρμογές να διπλασιάζεται κάθε οκτώ μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AISI, τα κορυφαία μοντέλα μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν καθήκοντα επιπέδου μαθητευόμενου με επιτυχία στο 50% των περιπτώσεων, έναντι μόλις 10% πέρυσι. Επιπλέον, τα πιο εξελιγμένα συστήματα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν αυτόνομα εργασίες που θα απαιτούσαν πάνω από μία ώρα από έναν ανθρώπινο ειδικό.

Ο Ντάλριμπλ εκτιμά ότι έως τα τέλη του 2026 η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να αυτοματοποιεί το ισοδύναμο μιας ολόκληρης ημέρας εργασίας έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό, όπως προειδοποιεί, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των δυνατοτήτων της, καθώς τα ίδια τα συστήματα θα μπορούν να βελτιώνουν τις μαθηματικές και υπολογιστικές βάσεις της ανάπτυξής τους.