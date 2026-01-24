Τα «Top Gun» γυαλιά του Εμανουέλ Μακρόν εκτοξεύουν τη μετοχή της iVision Tech και γίνονται παγκοσμίως viral

Τα γυαλιά του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός εκτοξεύουν τη μετοχή της iVision Tech, προκαλούν memes στα social media και ανοίγουν συζήτηση για τη δύναμη της εικόνας.

Η εμφάνιση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με γυαλιά ηλίου τύπου αεροπόρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός δεν συζητήθηκε μόνο για το πολιτικό της περιεχόμενο, αλλά και για τον απρόσμενο οικονομικό αντίκτυπο που είχε σε μια σχετικά μικρή εταιρεία οπτικών. Τα σκουρόχρωμα, αντανακλαστικά γυαλιά σε στυλ «Top Gun» τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα, με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε viral αντικείμενο στα social media και να λειτουργήσουν ως απρόβλεπτος καταλύτης για τη μετοχή της ιταλικής iVision Tech.

Τα γυαλιά που φόρεσε ο Μακρόν είναι το μοντέλο Pacific S 01 της γαλλικής μάρκας πολυτελών οπτικών Henry Jullien, η οποία ανήκει στον ιταλικό όμιλο iVision Tech. Στον ιστότοπο της εταιρείας, το συγκεκριμένο μοντέλο κοστολογείται στα 659 ευρώ, περίπου 770 δολάρια, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του ως statement αξεσουάρ εξουσίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της iVision Tech, Στέφανο Φουλκίρ, η επίδραση της εμφάνισης του Γάλλου προέδρου ήταν «εντυπωσιακή», καθώς η μετοχή κατέγραψε άλμα σχεδόν 28% μέσα σε μία ημέρα, προσθέτοντας περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή κίνηση ήταν τόσο έντονη, ώστε η διαπραγμάτευση της μετοχής στο χρηματιστήριο του Μιλάνου να διακοπεί προσωρινά λόγω της απότομης ανόδου, πριν επανέλθει και καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ανόδους στην ιστορία της εταιρείας. Η υπόθεση ανέδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο πώς η εικόνα ενός πολιτικού ηγέτη, σε μια στιγμή υψηλής ορατότητας, μπορεί να λειτουργήσει ως δωρεάν διαφήμιση για μια μάρκα που μέχρι πρότινος κινούνταν σε σαφώς πιο περιορισμένο κοινό.

Από την πλευρά του Παρισιού, το προεδρικό μέγαρο έσπευσε να δώσει μια πιο πρακτική εξήγηση για την επιλογή των γυαλιών. Συνεργάτες του Μακρόν διευκρίνισαν ότι ο πρόεδρος φορούσε γυαλιά ηλίου σε κλειστό χώρο για ιατρικούς λόγους, καθώς αντιμετώπιζε ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο μάτι, μια κατάσταση που, όπως επισημάνθηκε, είναι «απολύτως καλοήθης» αλλά οπτικά ενοχλητική. Παρότι η γαλλική προεδρία δεν επιβεβαίωσε επίσημα τη μάρκα, η Henry Jullien και η iVision Tech ανέλαβαν γρήγορα την ταυτότητα του μοντέλου, σημειώνοντας ότι το γραφείο του Μακρόν είχε επικοινωνήσει μαζί τους ήδη από το 2024.

Ενδιαφέρον έχει και η λεπτομέρεια ότι, σύμφωνα με τον Φουλκίρ, ο Μακρόν επέμεινε να αγοράσει ο ίδιος τα γυαλιά και να μην τα δεχθεί ως δώρο, ζητώντας μάλιστα να διασφαλιστεί πως θα κατασκευαστούν στη Γαλλία, κίνηση που προσθέτει μια διάσταση «οικονομικού πατριωτισμού» στην επιλογή του. Η ιστορική μάρκα Henry Jullien, με παρουσία άνω των 100 ετών στον χώρο των οπτικών, φαίνεται έτσι να αποκτά μια νέα, σύγχρονη προβολή, μέσα από το λεγόμενο «φαινόμενο Μακρόν».

Στα social media, το θέμα πήρε αμέσως διαστάσεις. Χρήστες σε πλατφόρμες όπως το X και το Instagram γέμισαν το feed με μιμίδια, φωτομοντάζ και αναφορές στην ταινία «Top Gun» του 1986 με τον Τομ Κρουζ, συχνά τοποθετώντας τον πρόεδρο μέσα σε αφίσες δράσης ή στρατιωτικά σκηνικά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά memes, με τίτλο «Duel in Davos», παρωδούσε αφίσα ταινίας, παρουσιάζοντας τον Μακρόν και τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στολές πιλότων, με τον Γάλλο ηγέτη να ξεχωρίζει χάρη στα υπερμεγέθη γυαλιά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει ειρωνικά την εμφάνιση, διερωτώμενος «τι στο καλό συνέβη» με τα γυαλιά του Μακρόν, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τη δημοσιότητα γύρω από το θέμα. Τα διεθνή μέσα, από οικονομικές ιστοσελίδες μέχρι lifestyle και πολιτικά sites, ανέδειξαν την ιστορία ως παράδειγμα του πώς ένα στυλιστικό στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο soft power αλλά και σε real time μοχλό για την αγορά.

Σε επίπεδο αγοράς, το «στιλ Μακρόν» φέρεται ήδη να επηρεάζει τη ζήτηση. Η Henry Jullien, που παράγει περίπου 1.000 ζευγάρια του συγκεκριμένου μοντέλου ετησίως, αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή λόγω της πρωτοφανούς δημοσιότητας, ενώ αναφορές θέλουν ακόμη και τον ιστότοπο της εταιρείας να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας μετά τη viral στιγμή του προέδρου. Το επεισόδιο στο Νταβός αναδεικνύει έτσι, με έναν σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο, τη δύναμη της εικόνας στην εποχή των social media: ένα ζευγάρι γυαλιά μπορεί να μετατραπεί από απλό αξεσουάρ σε παγκόσμιο σύμβολο στυλ – και παράλληλα σε μοχλό δημιουργίας εκατομμυρίων στην κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας.