Lady Gaga: «Η καρδιά μου πονάει» - Διέκοψε συναυλία στο Τόκιο για να καταδικάσει την ICE

Η Lady Gaga σταμάτησε τη συναυλία της στο Τόκιο για να καταδικάσει τις πρακτικές της ICE και να στείλει μήνυμα στήριξης στις οικογένειες των ΗΠΑ, μετά τα πρόσφατα περιστατικά βίας.

Σε μια σπάνια και συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση από τη σκηνή του Tokyo Dome, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Lady Gaga σταμάτησε για λίγα λεπτά τη συναυλία της κατά τη διάρκεια της περιοδείας Mayhem Ball στο Τόκιο για να εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή της στις πρακτικές της αμερικανικής υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Καθώς η 39χρονη καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τις πέντε συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας της στις 30 Ιανουαρίου, απευθύνθηκε με λόγια συναισθηματικής φόρτισης στο κατάμεστο κοινό, τονίζοντας ότι ένα ζήτημα τόσο σημαντικό όσο αυτό πρέπει να ακουστεί, ακόμη και από μια σκηνή σε μια άλλη ήπειρο.

«Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα, κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή», είπε η Gaga, προσθέτοντας ότι η «καρδιά της πονάει» στη σκέψη των ανθρώπων, των παιδιών και των οικογενειών που, όπως είπε, στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE στις ΗΠΑ.

Η αναφορά της Lady Gaga στο Τόκιο ήταν σαφής και βαθιά προσωπική, καθώς συμπεριέλαβε και την πρόσφατη υπόθεση όπου ένας νοσηλευτής εντατικής θεραπείας, ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκε από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Η τραγουδίστρια είπε ότι σκέφτεται «όλους εκείνους που ζουν με τόσο φόβο και αναζητούν απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας».

«Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας»,

συνέχισε η Γκάγκα, ζητώντας ενότητα και υποστήριξη προς όσους βρίσκονται σε δυσκολία και έκλεισε την ομιλία της με μια αφιέρωση του τραγουδιού «Come to Mama» από το άλμπουμ Joanne, ένα κομμάτι που, όπως είπε, φέρει μήνυμα ελπίδας και συμπαράστασης.

"I want to take a second to talk about something that's extremely important to me. Something important to people all over the world and especially in America right now. In a couple of days, I'm gonna…

Η παρέμβασή της στη διάρκεια της συναυλίας δεν ήταν απλώς μια τυπική πολιτική δήλωση: η Gaga ζήτησε από το κοινό να σκεφτεί την ανάγκη επιστροφής σε «ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και υπευθυνότητας» και εξέφρασε την ελπίδα της ότι οι ηγέτες θα ακούσουν τα αιτήματα για αλλαγή και έλεος.

Η στάση της την φέρνει στο προσκήνιο ενός ευρύτερου κύματος διαμαρτυριών και καταδίκης των πρακτικών της ICE από διάσημες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων καλλιτεχνών και ηθοποιών που έχουν εκφράσει πρόσφατα παρόμοιες ανησυχίες σε σημαντικά γεγονότα του Χόλιγουντ.

Η ίδια η Gaga είναι γνωστή εδώ και καιρό για την κοινωνική και πολιτική της δράση, ιδιαίτερα για την υποστήριξή της στην LGBTQ+ κοινότητα και για τη χρήση της φήμης της για να προωθήσει θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η τελευταία αυτή δημόσια δήλωσή της συνέβη εν μέσω της προγραμματισμένης εμφάνισής της στα επερχόμενα Grammy Awards, όπου έχει λάβει επτά υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων κατηγοριών όπως Άλμπουμ της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς.

Η παρέμβασή της έχει ήδη προκαλέσει ευρύ διάλογο τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στα διεθνή ΜΜΕ, με υποστηρικτές να επαινούν την τόλμη της και επικριτές να αμφισβητούν την ανάμιξη μιας καλλιτέχνιδας σε τόσο πολωμένα πολιτικά ζητήματα.