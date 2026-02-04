Στην Ιαπωνία, υπάρχει μπαρ για όσους σκέφτονται να παραιτηθούν. Και με τα ποτά δωρεάν

Η ιδέα πίσω από το μπαρ στην Ιαπωνία είναι η δημιουργία ενός χώρου για συζητήσεις που δεν γίνονται με την ίδια ευκολία σε άλλα περιβάλλοντα

Η Ιαπωνία πραγματικά δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Μετά τους χώρους κλάματος, όπου άνδρες βλέπουν ταινίες μαζί με τους επισκέπτες και σκουπίζουν ακόμα και τα δάκρυά τους και μετά τα δωμάτια οργής για τις γυναίκες που θέλουν να βρουν την ηρεμία τους σπάζοντάς τα όλα, δημιούργησε ένα μπαρ για όσους θέλουν να παραιτηθούν. Προφανώς και τράβηξε γρήγορα την προσοχή.

Το εν λόγω μπαρ ονομάζεται Tenshoku Sodan Bar και άνοιξε αποκλειστικά για όλους εκείνους που σκέφτονται να αφήσουν τη δουλειά τους, αλλά δεν μπορούν να ζυγίσουν σωστά τα πράγματα και να πάρουν μια απόφαση. Μάλιστα, το αλκοόλ ρέει άφθονο, όχι με σκοπό την υπερβολική κατανάλωσή του, αλλά με στόχο την άνεση στη συζήτηση. Οι θαμώνες ουσιαστικά ενθαρρύνονται να μιλήσουν ανοιχτά για την επαγγελματική εξουθένωση, τη ματαίωση και τις αμφιβολίες γύρω από την καριέρα τους, ενώ το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο να ακούει χωρίς κριτική ή πίεση.

Το μπαρ δεν προσπαθεί να λειτουργήσει ως ένα γραφείο εύρεσης εργασίας, αλλά να δημιουργήσει έναν χώρο για συζητήσεις που δεν γίνονται με την ίδια ευκολία σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σημειώνει η Japantoday. Το πρόβλημα που διαπιστώθηκε και από το Tenshoku Sodan Bar, είναι πως όταν τα συναισθήματά βρίσκονται κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, είναι δύσκολο να βρει κανείς αμερόληπτες συμβουλές ή ένα έμπειρο αυτί για να συζητήσει τις σκέψεις του.

Εξού και το μπαρ δίνει την εναλλακτική, με έναν χώρο όπου οι μπάρμεν είναι επαγγελματίες επαγγελματικού προσανατολισμού, με έναν πιο ελεύθερο και ανεπίσημο τρόπο. Η ιδέα, πάντως, συνδέεται με μια ευρύτερη επανεξέταση του που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιαπωνία σχετικά με τα εξαντλητικά ωράρια, τις άκαμπτες ιεραρχίες και το ψυχικό κόστος των έντονων επαγγελματικών απαιτήσεων. Οι συζητήσεις γύρω από την παραίτηση ή τη δυσαρέσκεια από τη δουλειά θεωρούνταν παραδοσιακά ταμπού, γεγονός που κάνει έναν τέτοιο χώρο ιδιαίτερα ασυνήθιστο.