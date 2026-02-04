Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών - Να, μια όμορφη είδηση

Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα βρίσκεται μια ανάσα πριν την απόφαση να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια σημαντική απόφαση: την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters από ανώτερη κυβερνητική πηγή, η σχετική ανακοίνωση θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βάλει «φρένο» στον διαδικτυακό εθισμό, κλείνοντας την πόρτα των social media σε παιδιά και εφήβους.

Η ιδέα επιβολής ενός ηλικιακού ορίου στη χρήση των social media δεν είναι καινούργια για την Ελλάδα. Ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί ανοιχτά σε αυτό το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Protecting Children in the Digital Age». Ειδικότερα, είχε τονίσει ότι η χώρα μας εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων για παιδιά έως 16 ετών, βαδίζοντας στα πρότυπα της Αυστραλίας.

Pexels

Η Ελλάδα βαδίζει στα χνάρια άλλων ευρωπαϊκών χωρών: Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 ετών

«Πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο πείραμα που έγινε ποτέ με τον νου των παιδιών μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της ακατάπαυστης έκθεσης στα social media είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες – αλλά μάλλον όχι θετικές. Όπως είχε επισημάνει, το ζήτημα δεν αφορά απλώς στην τεχνολογία, αλλά στον ίδιο τον ψυχισμό των παιδιών. Να θυμίσουμε, πως η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

Ακολουθώντας το λαμπρό παράδειγμα της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Δανίας, της Πολωνίας και προσφάτως της Ισπανίας, η Ελλάδα προστατεύει την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών κάτω των 15, ετοιμάζοντας τη νέα νομοθεσία. Μπορεί πια το διαδίκτυο να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως οι συνέπειες στην ψυχοσύνθεση και το μυαλό των παιδιών είναι τεράστιες.

Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν σε έναν ψηφιακό κόσμο χωρίς φίλτρα, χωρίς όρια και συχνά χωρίς πραγματική καθοδήγηση. Μια απαγόρευση από μόνη της δεν λύνει τα πάντα – αλλά μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πιο ουσιαστικό: για μια σοβαρή κουβέντα γύρω από το πώς θέλουμε να μοιάζει η παιδική ηλικία από το 2026 και μετά. Και αυτή η κουβέντα, όσο άβολη κι αν είναι, δεν γίνεται άλλο να αναβάλλεται.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα δεν χρειάζονται άλλο ένα app να τους πει ποιοι είναι και πόσο «αξίζουν». Χρειάζονται χρόνο, παρουσία, πραγματικές σχέσεις, παιχνίδι, βαρεμάρα, φαντασία. Χρειάζονται ενήλικες που να βάζουν όρια, ακόμα κι όταν αυτά δεν είναι δημοφιλή. Αν αυτή η απόφαση αποτελέσει την αρχή για μια πιο υγιή σχέση με την τεχνολογία, τότε ναι — ίσως να μιλάμε όντως για μια όμορφη είδηση.