Γιατί να απαγορεύσεις στα παιδιά σου τα social media - “Είναι μύθος ότι θέλουν να είναι κολλημένα εκεί”, εξηγούν οι ειδικοί

Στην εποχή του ατελείωτου scrolling, οι γονείς καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή των παιδιών τους, απαγορεύοντας την πρόσβαση στα social media.

Από τη 10η Δεκεμβρίου του 2025, τα παιδιά στην Αυστραλία είναι πιο χαρούμενα. Η ζωή τους συμβαδίζει με την ηλικία τους και τα ενδιαφέροντά τους είναι ακριβώς αυτά που θα έπρεπε να είναι. Ο λόγος; Απαγορεύτηκε η πρόσβασή τους στα social media. Και αυτή η νέα νομοθεσία ήταν αρκετή για να πάρουν τη ζωή τους πίσω, να βγουν έξω, να εστιάσουν στα ενδιαφέροντά τους, να διασκεδάσουν και να παίξουν, δίχως να περιμένουν να απαθανατίσουν τη στιγμή, για να την ανεβάσουν μετέπειτα στα social media.

Η Αυστραλία έκανε ένα σπουδαίο βήμα και οι ειδικοί συμβουλεύουν κάθε γονιό σε αυτόν τον πλανήτη να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Ναι, στη θεωρία μπορεί όλα είναι πιο εύκολα, ωστόσο ήδη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει πρακτικές, που αποσκοπούν στον περιορισμό της χρήσης των social media από παιδιά και εφήβους. Οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι και πιο ύπουλοι από τους προφανείς.

Η αλήθεια είναι, πως η παρουσία του διαδικτύου και των δημοφιλών πλατφόρμων έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα μικρών και μεγάλων. Ο χρόνος που ξοδεύουμε μπροστά από μια οθόνη μπορεί να γίνει καταστροφικός για την ψυχική υγεία και τη σκέψη. Τα όρια είναι πολύ λεπτά, οι κανόνες παραβλέπονται εύκολα και συχνά μπερδεύουμε την πραγματική ζωή με την εικονική.

Γιατί πρέπει να απαγορεύσουμε στα παιδιά την πρόσβαση στα social media

Διακεκριμένοι ερευνητές ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημοσίευσαν μια αναλυτική έκθεση στο OSF, παρουσιάζοντας τους σοβαρούς λόγους που είναι σημαντικό να «κλείσουμε» στα παιδιά κάθε δίοδο προς τα social media. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελετητών συμφώνησε, πως τα τελευταία 20 χρόνια η ψυχική υγεία τους έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της επίδρασης των social media στη ζωή τους. Πέρα από τις διαταραχές ύπνου και άγχους, η καθημερινή χρήση μειώνει την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής, χειροτερεύοντας το επίπεδό τους. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη χρήση των social media κρύβει παγίδες, με το ποσοστό των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης συνεχώς να αυξάνεται.

Μια κατηγορία γονιών θεωρεί πως τα παιδιά του θέλουν να περνούν χρόνο στο κινητό ή το τάμπλετ, διότι γι’ αυτά αποτελεί έναν τρόπο διασκέδασης. Οι επιστήμονες, ωστόσο, έρχονται να γκρεμίσουν αυτό το επιχείρημα, υποστηρίζοντας πως αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν μύθο. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι τα social media βλάπτουν την ψυχική υγεία τους και τους στερούν πολύτιμο χρόνο από την κανονική ζωή τους. Ο λόγος που δεν παύουν να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές, είναι γιατί φοβούνται πως θα χάσουν την επαφή με τους φίλους τους, αφού πλέον είναι όλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συνεπώς, αν και μόνο αν κάποιοι γονείς έπαιρναν την απόφαση να απαγορεύσουν στα παιδιά τους την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ίσως τότε να ακολουθούσαν το παράδειγμά τους κι άλλοι. Κάθε «όχι» στην πρόσβαση στα social media συνδέεται με ένα μεγάλο «ναι» για ζωή, παιχνίδι και ουσιαστική επικοινωνία. Οι επιστήμονες τονίζουν, πως η παρέμβαση των γονιών αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Έχουν τη δύναμη να αλλάξουν το παρόν και το μέλλον των παιδιών τους, αρκεί να θέσουν σε προτεραιότητα το καλό τους - παρά το όποιο κόστος. Αν όλοι οι γονείς απαγόρευαν εξ’ αρχής τη χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 16, κανένα από αυτά δεν θα ερχόταν αντιμέτωπο με το δίλημμα κοινωνικη ζωή ή προσωπική ανάπτυξη. Να σημειωθεί, πως η γενικότερη χρήση κινητού είναι επιτρεπτή, διότι τα μηνύματα και οι ομιλίες ενισχύουν τις σχέσεις και λειτουργούν συμπληρωματικά μέσα στην καθημερινότητα του παιδιού.

Η εξάλειψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα είχε πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά μας, συνεπώς είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε γι’ αυτή την αλλαγή. Η αλήθεια είναι, πως κανένα παιδί δεν έχει ανάγκη από όλη αυτή την υπερπληροφόρηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μπερδεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Όλα θα ήταν πιο απλά και εύκολα, αν τα παιδιά ζούσαν την κάθε ημέρα τους μακριά από οθόνες, κλικ και likes, αφού ο αυθορμητισμός και η αυθεντικότητα θα κυριαρχούσαν.

