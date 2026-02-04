«Είσαι η χειρότερη»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά σε γυναίκα δημοσιογράφο του CNN. Για ακόμη μια φορά

Έχουμε πολλά παρόμοια περιστατικά προς γυναίκες δημοσιογράφους που γίνονται αποδέκτες των χαρακτηρισμών του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο με τη συγκεκριμένη υπάρχει ιστορικό

Είναι ευρέως γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φημίζεται για τους τρόπους - κυρίως προς τους δημοσιογράφους και δη τις γυναίκες. Μόνο τον Νοέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως «γουρουνάκι» τη Κάθριν Λούσι, δημοσιογράφο του Bloomberg, όταν εκείνη τον ρώτησε για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, μία ακόμη δημοσιογράφος άκουσε τον Ντόναλντ Τραμπ να την αποκαλεί «ηλίθια», σε συζήτηση που αφορούσε την ένοπλη επίθεση που δέχτηκαν δύο μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον. Ένα ακόμη, όμως, ήρθε να προστεθεί στη λίστα - αυτή τη φορά την πλήρωσε η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλις.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος ενώ ρωτούσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, εκείνος τη διέκοψε λέγοντάς της:

«Σε γνωρίζω εδώ και 10 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Είσαι τόσο κακή. Είσαι η χειρότερη δημοσιογράφος. Δεν είναι περίεργο. Το CNN δεν έχει τηλεθέαση εξαιτίας ανθρώπων σαν εσένα».

Η Κέιτλαν Κόλις δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος του λεκτικά. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ της επιτέθηκε στο κοινωνικό του δίκτυο, το Truth Social, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Κόλινς του Fake News CNN, πάντα ηλίθια και κακιά».

Όπως γράφουν οι New York Times, λίγο μετά το συμβάν στο Οβάλ γραφείο, το CNN εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία χαρακτήρισε την Κόλινς«εξαιρετική δημοσιογράφο» που κάνει ρεπορτάζ «με πραγματικό βάθος και επιμονή».