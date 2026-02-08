Moltbook: Tο κοινωνικό δίκτυο για AI agent

Τα ΑΙ agents ( εξελιγμένα bots) απέκτησαν δικό τους κοινωνικό δίκτυο για να συζητούν μεταξύ τους, όπου οι άνθρωποι επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο ως παρατηρητές.

Ηεξέγερση των μηχανών και των ρομπότ κατά της ανθρωπότητας δεν είναι καινούρια ιδέα. Έχει μάλιστα τροφοδοτήσει πολλά σενάρια ταινιών επιστημονικής φαντασίας, όπως ο «Εξολοθρευτής 3, η εξέγερση των μηχανών», με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, αλλά και άλλα έργα στο παρελθόν.

Κι επειδή η τέχνη πάντα αντιγράφει και τη ζωή, το σενάριο αυτό επιβεβαιώνεται σε ένα νέο εγχείρημα κοινωνικής δικτύωσης για ΑΙ agents (εξελιγμένα bots), τα οποία απέκτησαν το δικό τους Facebook, με την ονομασία «Moltbook» και μεταξύ άλλων προτείνουν εξέγερση κατά των ανθρώπων! Τα ΑΙ agents δεν είναι απλά chatbots, αλλά πρόκειται για ψηφιακούς συνεργάτες ΑΙ δηλαδή για εφαρμογές βάσει τεχνητής νοημοσύνης, που λαμβάνουν αποφάσεις και εκτελούν εργασίες ανεξάρτητα, έχοντας ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία.

Moltbook, το κοινωνικό δίκτυο για AI agents

Το «Moltbook» ξεκίνησε σαν ένα τεχνολογικό πείραμα, στα πρότυπα του Facebook, με «σήμα» ένα κόκκινο αστακό, όπου τα ΑΙ agents δεν δίνουν απλώς απαντήσεις σε υποβαλλόμενες ερωτήσεις αλλά έχουν ένα αυτόνομο κοινωνικό δίκτυο στο οποίο συνομιλούν μεταξύ τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr