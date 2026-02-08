Η Lionsgate επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Κάθλιν Γκρέις πρώτη διευθύντρια AI του στούντιου

Με την Κάθλιν Γκρέις στο τιμόνι, η Lionsgate ενσωματώνει την AI σε παραγωγή, μάρκετινγκ και δημιουργικό σχεδιασμό.

Σε μια σημαντική κίνηση που σηματοδοτεί την όλο και πιο ουσιαστική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Lionsgate ανακοίνωσε τον διορισμό της Κάθλιν Γκρέις ως πρώτης Διευθύντριας Τεχνητής Νοημοσύνης στην ιστορία του στούντιο. Αυτή η θέση — πρωτοποριακή για μεγάλα στούντιο στο Χόλιγουντ — θα έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τη στρατηγική και την υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το εύρος της δραστηριότητας του στούντιο.

Στον νέο της ρόλο, η Γκρέις θα συνεργαστεί στενά με τον αντιπρόεδρο της Lionsgate, Μάικλ Μπερνς, και άλλα ανώτερα στελέχη, καθώς και θα αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τζον Φελτχάιμερ, συμμετέχοντας στην ανώτατη ομάδα λήψης αποφάσεων. Η αποστολή της περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που θα υποστηρίζουν το δημιουργικό όραμα των κινηματογραφιστών του στούντιο, ενώ παράλληλα θα επιδιώκει νέες ευκαιρίες αποδοτικότητας σε τομείς όπως η παραγωγή, το μάρκετινγκ, η διανομή και οι διοικητικές λειτουργίες.

Ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντά της θα είναι η ηγεσία πρωτοβουλιών για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) του στούντιο και των συνεργατών του, ένα κρίσιμο ζήτημα καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε δημιουργικά έργα αυξάνεται και οι νομικές και ηθικές προκλήσεις που την περιβάλλουν γίνονται πιο περίπλοκες.

Η Γκρέις φέρνει στο ρόλο μια εκτενή εμπειρία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών μέσων. Πριν αναλάβει καθήκοντα στη Lionsgate, ήταν Διευθύντρια Στρατηγικής στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Vermillio, μια καινοτόμο πλατφόρμα που στοχεύει στην αδειοδότηση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ψηφιακής ομοιότητας δημιουργών και έργων. Εκεί, η ίδια διαμόρφωνε τρόπους ώστε οι δημιουργοί περιεχομένου και τα ταλέντα να μπορούν να παρακολουθούν, πιστοποιούν και αμείβονται για τη χρήση του έργου τους σε εφαρμογές και μοντέλα AI.

Προηγουμένως, η Γκρέις ηγήθηκε του ψηφιακού στούντιο New Form, που υποστηριζόταν από εξέχουσες προσωπικότητες όπως οι Ρον Χάγουαρντ και Μπράιαν Γκρέιζερ, όπου ανέπτυξε περισσότερα από 40 πιλοτικά προγράμματα και πούλησε σχεδόν 25 τηλεοπτικές σειρές σε διάφορα δίκτυα και ψηφιακές πλατφόρμες. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνη για την παγκόσμια πρωτοβουλία YouTube Spaces, δημιουργώντας δημιουργικά στούντιο στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, όπως Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Τόκιο.

Η στρατηγική της Lionsgate να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε εταιρικό επίπεδο έρχεται σε συνέχεια άλλων πρωτοβουλιών του στούντιο: τον Σεπτέμβριο του 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία με την εταιρεία έρευνας AI Runway για την εκπαίδευση ενός ιδιόκτητου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κινηματογραφιστών της, υποδεικνύοντας μια ευρύτερη επένδυση στην ΤΝ για δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου.

Σε ανακοίνωσή του για τον διορισμό, ο Τζον Φελτχάιμερ τόνισε ότι η Γκρέις «κατανοεί το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης τόσο από τη σκοπιά των δημιουργών όσο και των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων», και ότι η εμπειρογνωμοσύνη της θα βοηθήσει τη Lionsgate να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, να εφαρμόσει στρατηγικές και να καθιερώσει νέες δικλείδες ασφαλείας σε ένα «συναρπαστικό, πολύπλοκο και λεπτό περιβάλλον» τεχνολογικής εξέλιξης.

Ο διορισμός της Κάθλιν Γκρέις σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στη μεταβαλλόμενη σχέση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δημιουργία ψυχαγωγικού περιεχομένου, καθώς τα μεγάλα στούντιο αναζητούν τρόπους να ενσωματώσουν AI στην παραγωγή, την αφήγηση και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν και αξιοποιούν τις δημιουργικές ιδέες στο μέλλον.