Τα συχνότερα μυοσκελετικά προβλήματα στην Ελλάδα - Ποιος ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στο σύγχρονο σύστημα υγείας

Τρεις στους πέντε εργαζόμενους αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας έχουν πολλαπλασιάσει τα μυοσκελετικά προβλήματα. Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης, η μυοσκελετική καταπόνηση αφορά σχεδόν τρεις στους πέντε εργαζόμενους, με τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά πόνου στον αυχένα και στους ώμους. Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη αυτών των προβλημάτων παίζει ο φυσικοθεραπευτής, ωστόσο στην Ελλάδα «η αξιοποίηση της Φυσικοθεραπείας παραμένει κάτω από τις πραγματικές δυνατότητές της, παρά την ισχυρή διεθνή τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά της, τόσο στην θεραπεία όσο και στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων», αναφέρει ο κ. Λυμπερίδης.

Προσθέτει ότι στην Ελλάδα «ζούμε ακόμη σε ένα ιατροκεντρικό σύστημα υγείας», και «δεν υπάρχει ισχυρή σύσταση να αποφεύγουν οι ασθενείς τη φαρμακευτική αγωγή και να κατευθύνονται στις αφάρμακες μεθόδους, όπως η φυσικοθεραπεία», κάτι που γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχει δημιουργηθεί μια διαφορετική κουλτούρα. Ο κ. Λυμπερίδης θεωρεί απαραίτητη τη θεσμοθέτηση της αυτοπαραπομπής σε φυσικοθεραπεία και την ενσωμάτωση της Φυσικοθεραπείας σε χώρους εργασίας, σχολεία και σε δομές τρίτης ηλικίας.

