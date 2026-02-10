Bad Bunny: Αληθινός ο γάμος που έγινε στο halftime show του Super Bowl

Ο Bad Bunny επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για πλήρως έγκυρη γαμήλια τελετή. Το ζευγάρι παντρεύτηκε μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές στο Levi’s Stadium.

Κι όμως, ο γάμος που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του halftime show του Super Bowl ήταν αληθινός. Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή επιφύλασσε το halftime show του Super Bowl ο Bad Bunny, καθώς στη διάρκεια της εμφάνισής του πάντρεψε ζωντανά ένα ζευγάρι που βρέθηκε στο γήπεδο.

Περίπου πέντε λεπτά μετά την έναρξη του σόου υπερπαραγωγή από τον Bad Bunny που καθήλωσε το κοινό στο Levi’s Stadium προβλήθηκε το τελευταίο μέρος μίας γαμήλιας τελετής με έναν ιερέα να ανακηρύσσει συζύγους νύφη και γαμπρό που ήταν ντυμένοι στα λευκά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr