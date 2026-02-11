«Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν παιδιά, έχουν πιο φαρδιά λεκάνη. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι για φαρδιές λεκάνες»

Ξεκίνησε καλά. Είπε ότι τρέφει «πολύ σεβασμό» για τις νεαρές γυναίκες που παίζουν το αγαπημένο τους άθλημα, aka ποδόσφαιρο. Μια χαρά, μέχρι εδώ. Αλλά δεν θα συνεχίσει έτσι. Ο γνωστός για τις κακές, άστοχες και σεξιστικές δηλώσεις του, Γκυ Ρου, είπε στη συνέχεια ότι οι γυναίκες, παρόλο που τις σέβεται επειδή παίζουν ποδόσφαιρο, δεν είναι φτιαγμένες για να κάνουν αυτό. Η φύση τις έχει φέρει στον κόσμο για να γεννάνε. Αλλά τις σέβεται, πάντα.

O επί χρόνια προπονητής της AJ Auxerre, Γκυ Ρου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι κάποτε «είχα συναντήσει μια πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 100 μέτρα στίβου. Είχε παραδεχτεί ότι, παρά την εντατική προπόνηση, ο Μπολτ θα την ξεπερνούσε πάντα κατά 12 ή 14 μέτρα. Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν είναι φτιαγμένοι με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουν το ίδιο σωματικό υλικό».

«Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες για να γεννούν παιδιά, έχουν πιο φαρδιά λεκάνη. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι για φαρδιές λεκάνες».

Συνεχίζοντας, στις δηλώσεις του είπε ότι «οι U14 μας (παίκτες κάτω των 14 ετών) νίκησαν πρόσφατα τις γυναίκες της ανώτερης κατηγορίας. Καθώς τα κορίτσια παίζουν πλέον στη δεύτερη κατηγορία, σήμερα θα τις νικούσαν σίγουρα οι U15. Οι καλύτερες ποδοσφαιρίστριες έχουν το ίδιο σωματότυπο με τα αγόρια». Όσο συνεχίζουν να ακούγονται τέτοιες δηλώσεις, η απάντηση στο αν το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει κερδίσει τη θέση του στον κόσμο του ποδοσφαίρου, θα είναι πάντα αρνητική. Και είναι μια υπενθύμιση του πώς τα στερεότυπα των φύλων συνεχίζουν να μολύνουν τις συζητήσεις γύρω από τις γυναίκες αθλήτριες.

« Une femme est faite pour mettre des enfants au monde » : nouveau dérapage sexiste de Guy Roux



➡️ https://t.co/fA2VYWZpad pic.twitter.com/1Cdl0UjCqj — Le Parisien (@le_Parisien) February 2, 2026

Γιατί οι γυναίκες να πρέπει συνεχώς να νομιμοποιούν την παρουσία και τις δεξιότητές τους σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες; Και γιατί ενώ συμβαίνει αυτό, πρέπει να ακούμε δηλώσεις όπως του Guy Roux, που είναι αρκετές για να μας υπενθυμίσουν ότι η άνιση μεταχείριση επιμένει; Και κάπου εδώ, να πούμε ότι ο Guy Roux έχει ιστορικό υποτιμητικών σχολίων για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τον Μάιο, περιέγραψε έναν αγώνα ως πολύ πιο αργό και τον παρομοίασε με αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου.

Αυτά τα «λάθη» δείχνουν ότι ο αγώνας για ισότητα στον αθλητισμό δεν περιορίζεται στην πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή στα οικονομικά δικαιώματα. Απαιτεί επίσης, και πάνω απ' όλα, μια αλλαγή στις νοοτροπίες.

