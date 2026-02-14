Reuters: Τα υψηλά ενοίκια αναγκάζουν Έλληνες εργαζόμενους να επιστρέψουν στο πατρικό τους

Η άνοδος των ενοικίων “φρενάρουν” την ανάκαμψη της Ελλάδας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters

Η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Στον περίγυρο των περισσοτέρων από εμάς, θα υπάρχει σίγουρα αυτός ο ένας που αναζητά για μήνες ένα προσιτό διαμέρισμα ή εκείνος που πρέπει να αντιμετωπίσει αύξηση τιμής στο ενοίκιο από τον ιδιοκτήτη, μετά τη λήξη του συμβολαίου. Πλέον, σε όποια παρέα και να κάτσεις, η συζήτηση γύρω από τα ενοίκια είναι καθημερινή.

Το πρακτορείο Reuters, πραγματοποίησε ένα εκτενές ρεπορτάζ για την εκτόξευση τιμών στα ενοίκια της Αθήνας, που δεν συμβαδίζουν με τους μισθούς. Έφτασε στο συμπέρασμα πως η άνοδος αυτή, απειλή την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Το ρεπορτάζ τονίζει, βέβαια, πως η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με ισχυρούς ρυθμούς μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2009-2018, η Ελλάδα εξοφλεί τα δάνεια διάσωσης νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα και οι τουριστικές αφίξεις καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ.

Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ανάκαμψη, πολλοί Έλληνες μένουν πίσω, καθώς τα ενοίκια εκτοξεύονται και τα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν, και αναγκάζονται να περιορίσουν δαπάνες όπως θέρμανση, ψυχαγωγία ή διασκέδαση. «Η επάρκεια εισοδήματος βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, με έξι στα δέκα νοικοκυριά να δηλώνουν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα», ανέφερε σε έκθεσή του το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων και προσθέτει: «Οι οικονομικές δυσκολίες δεν περιορίζονται πλέον στα χαμηλά εισοδήματα, αλλά επεκτείνονται και στα μεσαία στρώματα».

Πολλά από τα προβλήματα έχουν τις ρίζες τους από τα χρόνια της κρίσης, όταν η κατασκευή κατοικιών «πάγωσε». Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς πέρυσι, υπάρχει έλλειψη 180.000 κατοικιών προς ενοικίαση ή πώληση στις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Το πρόγραμμα «χρυσής βίζας», που είναι διαθέσιμο από το 2014 για αλλοδαπούς που αγοράζουν ακίνητα, επιδείνωσε αυτή την έλλειψη, όπως υπογραμμίζει το Reuters. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, 20.000 ακίνητα, κυρίως στην Αθήνα, έχουν πουληθεί σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης. Άλλα 150.000 έχουν μετατραπεί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις για τουρίστες.

Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος της E-Real Estate Network, λέει πως η ζήτηση για ενοικίαση είναι τόσο υψηλή που εκατοντάδες άνθρωποι εμφανίζονται για μία μόνο επίσκεψη σε ακίνητο. Είναι «σαν τους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά για ψώνια στη δεκαετία του 1940. Τότε περίμεναν για τρόφιμα, λάδι, ψωμί. Σήμερα, η Ελλάδα φαίνεται να περιμένει στην ουρά για ένα σπίτι».

Στο ρεπορτάζ, η Ειρήνη Συντυχάκη εξηγεί πως νοίκιαζε ένα διαμέρισμα που αγαπούσε στο κέντρο της Αθήνας, κοντά σε φίλους, στη δουλειά της και σε πολλά καφέ της πόλης. Πριν λίγους μήνες, όμως, η συγκάτοικός της έφυγε και δικηγόροι που εκπροσωπούσαν Κινέζους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος είπαν ότι σχεδίαζαν να αυξήσουν το ενοίκιο, το οποίο ήταν ήδη 700 ευρώ - σχεδόν ολόκληρο το εισόδημά της.

Η 28χρονη αναγκάστηκε να μετακομίσει στην αδερφή της, προκειμένου να επιβιώσει. «Με πόνο καρδιάς αφήνω ένα σπίτι που πραγματικά αγαπώ, τη γειτονιά, το ίδιο το σπίτι, τις αναμνήσεις», είπε.

Στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Αν και η άνοδος στις τιμές των ενοικίων είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα φαίνεται πως ξεχωρίζει. Από το 2019 έως το 2024, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 50%, κατά μέσο όρο στην Αθήνα, σύμφωνα με την E-Real Estate. Την ίδια περίοδο, τα μέσα ενοίκια για διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων αυξήθηκαν κατά 26% στη Μαδρίτη και 14% στο Παρίσι.

Οι μέσοι ελληνικοί μισθοί αυξήθηκαν περίπου 27% σε αυτό το διάστημα και τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Έλληνες δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση από οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Η κυβέρνηση επιδοτεί τα ενοίκια για ορισμένους χαμηλόμισθους, όμως οι ενοικιαστές λένε ότι αυτό είχε μικρή επίδραση. Περισσότερο από το 83% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει, ενώ το 40% ξόδεψε λιγότερα σε εστιατόρια και κινηματογράφο πέρυσι σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ. «Η κατάσταση είναι ήδη πολύ κακή και αναμένεται να γίνει ακόμη χειρότερη», δήλωσε ο Νίκος Κουραχάνης, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Καθώς νέοι ξένοι ιδιοκτήτες εγκαθίστανται, πολλοί Έλληνες βρίσκονται αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τις παλιές τους γειτονιές. Η 52χρονη νηπιαγωγός Ιωάννα Τζάκα είπε ότι λίγες μόλις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα έλαβε ειδοποίηση να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της σε ακριβή γειτονιά στο κέντρο της Αθήνας.

Ένα ζευγάρι από τον Λίβανο είχε αγοράσει το ακίνητο και της έδωσε 30 ημέρες για να φύγει. Αναζήτησε κάτι παρόμοιο στην περιοχή, αλλά τα ενοίκια πλέον ξεκινούσαν από 2.000 ευρώ, αντί για τα 1.300 που πλήρωνε, οπότε μετακόμισε στα προάστια με τον σύζυγό της και τον 14χρονο γιο τους, όπου νοικιάζουν διαμέρισμα με 1.500 ευρώ τον μήνα. «Νιώθω σαν να ξεριζώνομαι, εγώ και η οικογένειά μου», είπε.