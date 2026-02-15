Το viral βίντεο AI με τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ, προκαλεί περαιτέρω ανησυχία στο Χόλιγουντ

«Πιθανότατα τελείωσε για εμάς», σχολίασε ο σεναριογράφος Ρετ Ρις

Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Χόλιγουντ η ραγδαία εξέλιξη των εργαλειών τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από ΑΙ και δείχνει τον Τομ Κρουζ και τον Μπραντ Πιτ να ανταλλάσσουν γροθιές πάνω σε μια κατεστραμμένη γέφυρα.

Ο σεναριογράφος Ρετ Ρις, γνωστός για τη συνυπογραφή των Deadpool & Wolverine, Zombieland και Now You See Me: Now You Don’t, αναδημοσίευσε το απόσπασμα διάρκειας 15 δευτερολέπτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας: «Μισώ που το λέω. Πιθανότατα τελείωσε για εμάς».

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Ρις σχολίασε επίσης: «Σε ελάχιστο χρόνο, ένα μόνο άτομο θα μπορεί να κάθεται μπροστά σε έναν υπολογιστή και να δημιουργεί μια ταινία που δεν θα ξεχωρίζει από αυτές που κυκλοφορεί σήμερα το Χόλιγουντ. Αν δεν είναι ικανό, το αποτέλεσμα θα είναι κακό. Αν όμως διαθέτει το ταλέντο και το γούστο του Κρίστοφερ Νόλαν - και κάποιος τέτοιος θα εμφανιστεί σύντομα - τότε το αποτέλεσμα θα είναι τεράστιο».

Όπως γράφει ο Guardian, το βίντεο αναρτήθηκε από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ρουάιρι Ρόμπινσον , δημιουργό της ταινίας επιστημονικής φαντασίας και τρόμου The Last Days on Mars (2013). Σύμφωνα με τον ίδιο, το επίμαχο βίντεο προέκυψε από μια «εντολή δύο γραμμών στο Seedance 2». Το Seedance 2.0 είναι μια νέα υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης από την ByteDance, την κινεζική εταιρεία που κατέχει επίσης το TikTok.

Η αντίδραση του Χόλιγουντ υπήρξε άμεση. Η Motion Picture Association, ο φορέας που εκπροσωπεί τα μεγάλα αμερικανικά κινηματογραφικά στούντιο, κατηγόρησε την ByteDance ότι μέσα σε μία ημέρα από τη διάθεση του Seedance 2.0 υπήρξε «μη εξουσιοδοτημένη χρήση έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε τεράστια κλίμακα». Υποστήριξε ότι η υπηρεσία κυκλοφόρησε χωρίς ουσιαστικές δικλίδες για να αποτρέπονται παραβιάσεις και ζήτησε να σταματήσει άμεσα η δραστηριότητα που, κατά την MPA, παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία και απειλεί θέσεις εργασίας που στηρίζονται στην παραγωγή περιεχομένου.

Η SAG-AFTRA, το συνδικάτο που εκπροσωπεί περίπου 170.000 ηθοποιούς και επαγγελματίες της ψυχαγωγίας παγκοσμίως, εξέδωσε ανακοίνωση προς το Entertainment Weekly, στην οποία καταδικάζει τη ByteDance και την κατηγορεί για εκτεταμένη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

«Η SAG-AFTRA στέκεται στο πλευρό των στούντιο καταδικάζοντας την κατάφωρη παραβίαση που καθίσταται δυνατή από το νέο μοντέλο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης της ByteDance, Seedance 2.0». Η παραβίαση περιλαμβάνει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των φωνών και της εικόνας των μελών μας. Αυτό είναι απαράδεκτο και υπονομεύει τη δυνατότητα των ανθρώπινων δημιουργών να εξασφαλίζουν τα προς το ζην. Το Seedance 2.0 αγνοεί τον νόμο, την ηθική, τα πρότυπα της βιομηχανίας και τις βασικές αρχές της συναίνεσης. Η υπεύθυνη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί υπευθυνότητα - και εδώ αυτή απουσιάζει πλήρως».