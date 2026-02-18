Τα έπαθλα στους Ολυμπιονίκες για τα μετάλλια - Εξαψήφια ποσά, ρολόγια και διαμερίσματα

Στην «κορυφή» η Σιγκαπούρη. Ξεχωρίζει η Πολωνία όχι μόνο για την κλίμακα αλλά και για την ποικιλία των ανταμοιβών της

Για τους αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα του 2026, μια θέση στο βάθρο μπορεί να σημαίνει κάτι περισσότερο από δόξα και ένα μετάλλιο. Σε ορισμένες χώρες, συνοδεύεται επίσης από ρολόγια και εξαψήφιες πληρωμές. Συγκεκριμένα, 2.871 αθλητές και αθλήτριες από 93 χώρες σε 116 αγωνίσματα στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στους Δολομίτες έως τις 22 Φεβρουαρίου δίνουν το «παρών» και έχουν μπει για τα καλά στη μάχη των μεταλλίων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr