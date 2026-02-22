Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τουλάχιστον τρεις γυναικολόγοι τον βοηθούσαν να διατηρεί τα «κορίτσια» του σε καλή σεξουαλική κατάσταση

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φρόντιζε οι νεαρές γυναίκες στον κύκλο του να είναι «σεξουαλικά υγιείς», έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του

Είναι δύσκολο, σχεδόν να ανέφικτο να χωρέσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος το μέγεθος του κυκλώματος του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Καθημερινά, η λίστα με τα όνοματά των συνεργών του μεγαλώνει, με εκατομμύρια νέα αρχεία και email να φέρνουν στο προσκήνιο νέα διαστροφικά τεκμήρια. Τώρα, τουλάχιστον τρεις γυναικολόγοι φαίνεται ότι ήταν μέσα στο κύκλωμα sex trafficking του Έπσταϊν, οι οποίοι μάλλον είχαν αναλάβει να κρατούν τα κορίτσια στο κύκλωμα «σεξουαλικά υγιή».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος διαχειριζόταν μια διεθνή επιχείρηση εμπορίας γυναικών για σεξουαλικούς σκοπούς, η έκταση της οποίας πιθανώς δεν έχει ακόμη κατανοηθεί, φρόντιζε οι νεαρές γυναίκες στον κύκλο του να είναι «σεξουαλικά υγιείς» έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του. Η τελευταία σειρά από email, κείμενα και άλλα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι ο Έπσταϊν είχε δημιουργήσει ένα σύστημα για να διασφαλίζει ότι οι γυναίκες υποβάλλονταν σε εξετάσεις για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τους συνταγογραφούνταν αντισυλληπτικά χάπια και εμβολιάζονταν κατά του HPV. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, πραγματοποιούσε τακτικά πληρωμές σε τουλάχιστον τρεις γυναικολόγους της Νέας Υόρκης, καθώς και σε έναν δερματολόγο και τον προσωπικό του γιατρό.

Προς το παρόν, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν οι γυναίκες που εμπλέκονται, των οποίων τα ονόματα έχουν σε μεγάλο βαθμό διαγραφεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συγκαταλέγονται μεταξύ των θυμάτων. Επίσης, δεν είναι σαφές, εάν οι γιατροί που αναφέρονται γνώριζαν την εγκληματική δραστηριότητα του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, αν και κατά τη στιγμή των πρώτων σχετικών μηνυμάτων, είχε ήδη καταδικαστεί για προσέλκυση ανηλίκου. Αυτό που είναι σίγουρο, όμως, είναι αρχικά ότι: α) ο ίδιος πλήρωσε για πολλά χρήματα από αυτά τα ιατρικά ραντεβού απευθείας με επιταγή ή πιστωτική κάρτα και β) έστελνε γυναίκες σε γυναικολόγους και άλλους γιατρούς τόσο συχνά, ώστε αυτό ήταν γνωστό σε ορισμένους από τον κύκλο του.

«Θυμάσαι το όνομα του γυναικολόγου στον οποίο έστελνες τα θύματά σου;»

Στο The Cut, διαβάζουμε ότι σε ένα email της 12ης Δεκεμβρίου 2012, ένας συνεργάτης του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί, αλλά η διεύθυνση email του ταιριάζει με αυτή του Μαρκ Έπσταϊν, αδελφού του Τζέφρι, ρωτά τον Έπσταϊν: «Θυμάσαι το όνομα του γυναικολόγου στον οποίο έστελνες τα θύματά σου;».

Παράλληλα, σε ένα email του 2015, όταν ένα άγνωστο άτομο ρωτά ποιοι είναι οι γυναικολόγοι που χρησιμοποιεί τακτικά ο Έπσταϊν για «τα κορίτσια», η πρώην υπάλληλος του Μπέλα Κλέιν (Bella Klein), απαντά: «S. Yale και Romoff». Η «S. Yale» φαίνεται να είναι η Σουζάν Γιάλε, μια γυναικολόγος που ασκούσε το επάγγελμα στο Μανχάταν για περισσότερα από 45 χρόνια. Παλαιότερα μοιραζόταν το ιατρείο της με τον συνάδελφό της γυναικολόγο Άνταμ Ρομόφ, ο οποίος αναφέρεται στα email ως ο γιατρός αρκετών γυναικών που είχαν σχέση με τον σεξουαλικό εγκληματία, συμπεριλαμβανομένης της Κιρίνα Σουλιάκ, της μακροχρόνιας συντρόφου του και φερόμενης δικαιούχου της περιουσίας του ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για χρόνια, ο Ρομόφ και η Γιάλε ασκούσαν το επάγγελμά τους σε ένα ευρύχωρο αρχοντικό στην 82η Οδό, κοντά στην 5η Λεωφόρο, και ήταν συνδεδεμένοι με το νοσοκομείο Lenox Hill (τώρα Northwell Health). Αν και η Γιάλε έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και χρόνια, σύμφωνα με έναν συνάδελφο και των δύο γιατρών που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ο Ρομόφ εξακολουθεί να ασκεί το επάγγελμά του και να συμμετέχει τακτικά σε ακαδημαϊκές διασκέψεις. Το όνομά του εμφανίζεται 38 φορές στα αρχεία του Έπσταϊν, αν και δεν φαίνεται ποτέ να έχει άμεση επικοινωνία με τον ίδιο τον Έπσταϊν.

Τουλάχιστον τρεις γυναικολόγοι στα αρχεία Έπσταϊν

Η πλειονότητα των ραντεβού που αναφέρονται στα αρχεία φαίνεται να έχουν κλειστεί απευθείας από τις νεαρές ασθενείς ή από έναν από τους βοηθούς του Έπσταϊν — σε πολλά email, τους δίνει οδηγίες να προγραμματίσουν «εξέταση κόλπου» ή «τεστ κόλπου». Αλλά η πηγή των χρημάτων ήταν σαφής. Σύμφωνα με τα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, μεταξύ 2011 και 2019, ο Έπσταϊν πραγματοποίησε περισσότερες από έξι άμεσες πληρωμές στον Ρομόφ και τη Γιάλε. Στις 14 Μαρτίου 2019, μόλις τέσσερις μήνες πριν συλληφθεί για τελευταία φορά, έκοψε μια επιταγή 375 δολαρίων στο Women’s Health of Manhattan, το τρέχον ιατρείο του Ρομόφ.

Στο μεταξύ, πέρα από τους επαγγελματίες της Νέας Υόρκης, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρονται σε γιατρούς στο West Palm Beach, στο Νέο Μεξικό και στο Οχάιο, όπου ο Έπσταϊν είχε σπίτια. Νωρίτερα αυτόν το μήνα, το Πανεπιστήμιο του Οχάιο ανακοίνωσε ότι ερευνούσε τον πρόεδρο του τμήματος μαιευτικής και γυναικολογίας, Δρ. Μαρκ Λαντόν, αφού το όνομά του εμφανίστηκε στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έπσταϊν έδωσε χιλιάδες δολάρια στον Λαντόν για αδιευκρίνιστη εργασία μεταξύ 2001 και 2005. Σε δήλωση που εκδόθηκε μέσω του Ιατρικού Κέντρου Wexner του Πανεπιστημίου του Οχάιο, ο Λάντον αρνήθηκε ότι γνωρίζει οτιδήποτε.

