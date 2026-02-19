Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ κρατείται από τις βρετανικές αστυνομικές αρχές από το πρωί της Πέμπτης (19/2), μετά την έρευνα για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο πρίγκιπας Άντριου ή αλλιώς ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από τις βρετανικές αρχές, καθώς του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση Έπσταϊν. Μετά από ενδελεχή έρευνα και συλλογή στοιχείων, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του, με τον ίδιο, ωστόσο, να δηλώνει αθώος και μετανιωμένος για τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το BBC, ο πρίγκιπας Άντριου θεωρείται ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και κατηγορείται για παραβίαση καθηκόντος. Ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου υποστηρίζεται πως είχε διαβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Επσταϊν, ο οποίος κατηγορούνταν για πληθώρα σεξουαλικών εγκλημάτων και πέθανε μέσα στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019, σε ηλικία 66 ετών.

Όπως μεταφέρει η Daily Telegraph, έξι περιπολικά και οκτώ άνδρες ντυμένοι με πολιτικά ρούχα έφτασαν έξω από το σπίτι του πρίγκιπα Άντριου στην ανατολική Αγγλία, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Οι βρετανικές αρχές προσπάθησαν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ, ωστόσο έγιναν γρήγορα αντιληπτές από τα γύρω σπίτια. Ήταν γνωστό πως ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ είχε μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, συνεπώς ήταν θέμα χρόνου η προσαγωγή του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε: «Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ. Ο άνδρας παραμένει επί του παρόντος υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα προβούμε στη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, συνεπώς θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής της δικαστικής διαδικασίας».

