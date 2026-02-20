Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Ανάποδα έχει γυρίσει η κλεψύδρα του χρόνου για την άφιξη του γερμανικού «γίγαντα» της μόδας New Yorker στην Ελλάδα

Ανάποδα έχει γυρίσει η κλεψύδρα του χρόνου για την άφιξη του γερμανικού «γίγαντα» της μόδας New Yorker στην Ελλάδα. Η γερμανική αλυσίδα ένδυσης αναμένεται να διεκδικήσει τη δική της θέση μέσα στην ελληνική αγορά, την ώρα που ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες μόδας αναζητούν ευκαιρίες ώστε να εδραιωθούν στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου.

Κατά τις πληροφορίες, το πρώτο κατάστημα New Yorker στη χώρα μας αναμένεται να ανοίξει εν ευθέτω χρόνω στην καρδιά της Αθήνας και δη στην οδό Σταδίου, με τη μίσθωση του σχετικού χώρου να έχει ήδη γίνει.

