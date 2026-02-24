Εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για τη συναυλία επιστροφής των BTS - 260.000 θαυμαστές αναμένονται στη Σεούλ

Το διάσημο συγκρότημα της K-pop, BTS, επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας

Σχεδόν σε ένα βράδυ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας για την επιστροφή των BTS, στη Σεούλ. Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 260.000 θαυμαστές θα κατακλύσουν την πρωτεύουσα για την πρώτη ζωντανή εμφάνιση του διάσημου K-pop συγκροτήματος, μετά από τέσσερα χρόνια.

Περισσότεροι από 100.000 χρήστες εισήλθαν στις 8 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν άνοιξε η πλατφόρμα κρατήσεων, με αποτέλεσμα το σύστημα να κρασάρει αμέσως. Τα πρώτα 15.000 εισιτήρια για την δωρεάν συναυλία στις 21 Μαρτίου, μπροστά από την ιστορική τοποθεσία μπροστά από το παλάτι Gyeongbokgung εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η… μάχη για μια θέση ήταν τόσο έντονη, ώστε πολλοί θαυμαστές κατέφυγαν σε PC cafés - ειδικούς χώρους διαδικτυακών παιχνιδιών με ταχύτερες συνδέσεις, που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της κορεατικής κουλτούρας αγοράς εισιτηρίων - επιδιώκοντας τεχνολογικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, διαδικτυακά φόρουμ γέμισαν με μαρτυρίες οικογενειών που επιστράτευσαν πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα, μόνο για να αντικρίσουν παγωμένες οθόνες ή ειδοποιήσεις ότι οι θέσεις είχαν ήδη εξαντληθεί.

getty images

Υπό τον φόβο κερδοσκοπίας, η αστυνομία της Σεούλ είχε εκδώσει από νωρίς προειδοποιήσεις για απάτες, καθώς εμφανίστηκαν αναρτήσεις που υπόσχονταν «εξασφαλισμένα» εισιτήρια πριν ακόμη ξεκινήσει η διάθεση. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Park Jeong-bo, δήλωσε ότι ζητήθηκε η διαγραφή 34 αναρτήσεων που προσέφεραν αγορά εισιτηρίων μέσω τρίτων έναντι αμοιβών από 10.000 έως 300.000 γουόν ή ισχυρίζονταν ότι μπορούσαν να μεταπωλήσουν εισιτήρια από 100.000 έως 1,2 εκατ. Γουόν.

Το σχεδόν τετραετές διάλειμμα των BTS οφειλόταν στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία που προβλέπει η νομοθεσία της Νότιας Κορέας για όλους τους άνδρες. Και τα επτά μέλη -RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook και j-hope - ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Ο Suga ήταν ο τελευταίος που απολύθηκε, τον Ιούνιο του 2025, έχοντας υπηρετήσει ως κοινωνικός λειτουργός - εναλλακτική μορφή θητείας που, σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεξε λόγω τραυματισμού στον ώμο. Τα υπόλοιπα έξι μέλη υπηρέτησαν στον στρατό.

Για τη διαχείριση του πλήθους, η αστυνομία σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το Gwanghwamun ως «εικονικό στάδιο», με έλεγχο της ροής μέσω 29 καθορισμένων σημείων εισόδου. Οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρές επιβαρύνσεις στη λειτουργία κοντινών σταθμών μετρό και οδικών αρτηριών.

Η μονόωρη συναυλία θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας δισκογραφικής δουλειάς του συγκροτήματος, «Arirang», και θα αποτελέσει προπομπό της παγκόσμιας περιοδείας τους με 82 σταθμούς. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Netflix σε 190 χώρες, ενώ ο δήμος της Σεούλ διοργανώνει παράλληλες εκδηλώσεις για περίπου 30.000 θαυμαστές σε γειτονικούς χώρους.

Όπως γράφει ο Guardian, η αναμενόμενη κοσμοσυρροή έχει ήδη προκαλέσει εκτίναξη στις τιμές καταλυμάτων στο κέντρο της πόλης, με ορισμένα ξενοδοχεία να χρεώνουν έως και πενταπλάσιες τιμές. Η επιστροφή των BTS πάντως έχει ήδη αναζωπυρώσει το φαινόμενο που οι αναλυτές αποκαλούν «BTS-nomics», δηλαδή τον ευρύ οικονομικό αντίκτυπο που δημιουργεί το συγκρότημα στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου.