LIFE NOW

Όσκαρ 2026: Η μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ στη σκιά μιας ταραγμένης διεθνούς συγκυρίας

JTeam

8 Μαρτίου 2026

Όσκαρ 2026: Η μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ στη σκιά μιας ταραγμένης διεθνούς συγκυρίας
Getty Images / Richard Harbaugh
Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την 98η απονομή των Όσκαρ, την κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωσης στον κόσμο

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο εμβληματικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ και, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών σε όλο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Η σκηνή των Όσκαρ έχει επανειλημμένα λειτουργήσει στο παρελθόν ως χώρος πολιτικού σχολιασμού. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αξιοποιήσει τις ευχαριστήριες ομιλίες τους για να τοποθετηθούν απέναντι σε πολέμους, κοινωνικές κρίσεις ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετατρέποντας μια βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο σε βήμα δημόσιου διαλόγου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
Φόρτωση BOLM...