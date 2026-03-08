Όσκαρ 2026: Η μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ στη σκιά μιας ταραγμένης διεθνούς συγκυρίας

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την 98η απονομή των Όσκαρ, την κορυφαία κινηματογραφική διοργάνωσης στον κόσμο

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο εμβληματικό Dolby Theatre του Χόλιγουντ και, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών σε όλο τον κόσμο.

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου υπόσχεται για ακόμη μία χρονιά λάμψη, έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές. Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση αποκτά και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά φορτισμένη διεθνή συγκυρία, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Η σκηνή των Όσκαρ έχει επανειλημμένα λειτουργήσει στο παρελθόν ως χώρος πολιτικού σχολιασμού. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν αξιοποιήσει τις ευχαριστήριες ομιλίες τους για να τοποθετηθούν απέναντι σε πολέμους, κοινωνικές κρίσεις ή ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετατρέποντας μια βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο σε βήμα δημόσιου διαλόγου.

