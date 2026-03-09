Σοκ στην Καλιφόρνια: Δασκάλα φέρεται να έδωσε σε παιδιά καραμέλες με κάνναβη για να «γιορτάσουν» γενέθλια

Όχι - δυστυχώς - δεν πρόκειται για αστείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο της Καλιφόρνιας, καθώς μια αναπληρώτρια δασκάλα δημοτικού σχολείου κατηγορείται ότι έδωσε σε μαθητές καραμέλες που περιείχαν κάνναβη εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Ο λόγος; Για να γιορτάσουν κάποια γενέθλια. Ναι, καλά διάβασες, όχι, δεν πρόκειται για πλάκα.

Σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, η 59χρονη εκπαιδευτικός Φελίσια Μπόντ, φέρεται να μοίρασε καραμέλες με κάνναβη σε τρία αδέλφια ηλικίας 8, 10 και 11 ετών, κατά τη διάρκεια του ολοημέρου, όπου εκείνη είχε την ευθύνη των παιδιών, όπως διαβάζουμε στο People. Σκοπός ήταν να «γιορτάσουν» τα όγδοα γενέθλια του μικρότερου αδελφού τους.

Πώς τα παιδιά κατέληξαν στο νοσοκομείο

Τα παιδιά κατανάλωσαν τις καραμέλες χωρίς να γνωρίζουν, προφανώς, ότι περιείχαν ουσία κάνναβης και οι πρώτες παρενέργειες δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Μετά από λίγη ώρα, παρουσίασαν έντονη υπνηλία, αδυναμία και γενική αδιαθεσία. Η κατάστασή τους επιδεινώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν εσπευσμένα στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου έλαβαν θεραπεία για δηλητηρίαση.

Η θεία των παιδιών, η οποία μίλησε στη Daily Mail, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, όταν επέστρεψαν από το σχολείο εκείνη την ημέρα. «Ο πατέρας μου τα πήρε από το σχολείο και ένα από τα ανίψια μου ήδη δεν ένιωθε καλά», ανέφερε. «Τους ρώτησα τι συμβαίνει και ένα από τα παιδιά μου είπε: “Δεν νιώθω το σώμα μου”. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν τι είχαν φάει». Όπως εξήγησε, τα παιδιά ήταν φοβισμένα και της είπαν ότι είχαν φάει κάποιες καραμέλες που τους είχε δώσει η δασκάλα.

Κατηγορίες για αμέλεια και σοβαρές ευθύνες του σχολείου

Η οικογένεια των παιδιών προχώρησε σε αγωγή όχι μόνο κατά της δασκάλας, αλλά και κατά του σχολείου και της σχολικής περιφέρειας, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε σοβαρή αμέλεια. Στη μήνυση αναφέρεται, ότι η εκπαιδευτικός είχε στην κατοχή της επικίνδυνες ουσίες εντός σχολικού χώρου και στη συνέχεια τις χορήγησε σε ανήλικους μαθητές. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι τα παιδιά υπέστησαν σωματική, ψυχική αλλά και έντονη συναισθηματική βλάβη από το περιστατικό.

Οι καραμέλες που φέρεται να δόθηκαν στα παιδιά ήταν gummies με γεύση dragonfruit, οι οποίες περιείχαν περίπου 20 mg THC – την ψυχοδραστική ουσία της κάνναβης που προκαλεί το γνωστό αίσθημα ευφορίας. Το California Department of Public Health έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει, ότι τα προϊόντα κάνναβης σε μορφή καραμέλας ή γλυκών μπορούν εύκολα να μπερδευτούν από τα παιδιά με απλά ζαχαρωτά.

Οι ειδικοί τονίζουν, ότι ο οργανισμός των παιδιών είναι πολύ πιο ευαίσθητος στην κάνναβη, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο δηλητηρίασης ακόμη και από σχετικά μικρές ποσότητες. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο στις 15 Ιουνίου.

