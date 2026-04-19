Η ιστορικός θα αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά αρχεία της βασίλισσας Ελισάβετ και θα πάρει συνέντευξη από όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Με ανάθεση από τον βασιλιά Κάρολο, η ιστορικός Άννα Κέι, της οποίας το πιο αναγνωρισμένο βιβλίο αφορά τη ρεπουμπλικανική περίοδο της Βρετανίας, θα είναι εκείνη που θα γράψει τη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ, που απεβίωσε το 2022.

Όπως γράφει ο Guardian, η Άννα Κέι θα πάρει συνεντεύξεις από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς και από τον στενό περίγυρο και τους υπαλλήλους της βασίλισσας Ελισάβετ. Θα αποκτήσει επίσης πρόσβαση στα προσωπικά και επίσημα έγγραφα της μονάρχη, τα οποία φυλάσσονται στα βασιλικά αρχεία.

Η ιστορικός δεν συνεργάζεται πρώτη φορά με τη βασιλική οικογένεια. Έχει γράψει, επίσης, αρκετά ιστορικά βιβλία για τη βρετανική μοναρχία, μεταξύ των οποίων τα The Last Royal Rebel: The Life and Death of James, Duke of Monmouth και The Restless Republic: Britain Without a Crown.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε ότι ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμούσε μια γυναίκα συγγραφέα για το έργο και ότι η ακαδημαϊκός βρισκόταν σε συνομιλίες για τον ρόλο. Η Άννα Κέι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Royal Collection Trust και μέλος της Επιτροπής Μνήμης της Βασίλισσας Ελισάβετ, δήλωσε: «Είναι μια βαθιά τιμή να μου έχει ζητηθεί να γράψω την επίσημη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Ήταν η μονάρχης με τη μακροβιότερη βασιλεία μας και μια εξαιρετική γυναίκα, της οποίας η ζωή κάλυψε έναν αιώνα μεγάλων αλλαγών».

Και πρόσθεσε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων προς την Αυτού Μεγαλειότητα τον βασιλιά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου αυτή την ευθύνη και για την παροχή πρόσβασης στα αρχεία της, και θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποδώσω δικαιοσύνη στη ζωή και το έργο της».