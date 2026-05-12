Αστυνομικοί μήνυσαν Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ για την ταινία "The Rip"

Υποστηρίζουν πως η υπόθεση βασίζεται στην δική τους πραγματική ιστορία, αλλά με ψευδή αφήγηση

Στις αρχές του 2026, το Netflix πρόσθεσε στη βιβλιοθήκη του το αστυνομικό θρίλερ των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, Μάλιστα, το The Rip έμεινε στην πρώτη θέση του Top10 για αρκετές εβδομάδες, με τις κριτικές να είναι ως επί το πλείστον θετικές. Ωστόσο δεν έλειπαν και οι αντιδράσεις.

Η ταινία φαίνεται πως μπήκε ξανά στο στόχαστρο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, δύο αξιωματικοί μηνύουν τους ηθοποιούς και την εταιρεία τους Artists Equity, για ψευδή απεικόνισή τους. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι The Rip βασίζεται σε πραγματική υπόθεση που έλαβε χώρα το 2016, παρουσιάζοντας όμως τους ίδιους ανήθικους, διεφθαρμένους και με κακή κρίση.

Η ιστορία The Rip που γράφει στην αρχή πως είναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, βασίστηκε στην επιχείρηση δίωξης ναρκωτικών του 2016 στην περιοχή Miami Lakes, κατά την οποία οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 24 εκατ. δολάρια που συνδέονταν με ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη κατάσχεση χρημάτων στην ιστορία της κομητείας Miami-Dade.

Στην αγωγή, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο 7 News Miami, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην εν λόγω υπόθεση, αναφέρουν πως η ταινία προκάλεσε προσωπική και επαγγελματική βλάβη στη φήμη τους. Μιλώντας σε αυτό ο Τζόναθαν Σαντάνα, επικεφαλής της υπόθεσης, είπε πως ο όρος «rip» χρησιμοποιείται και με την έννοια της υπεξαίρεσης. «Εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο».

Επιπλέον, ανέφερε πως ενώ δεχόταν επαίνους για τον τρόπο διαχείρισης αυτής της υπόθεσης, μετά την κυκλοφορία της ταινίας όλα άλλαξαν: έγινε αντικείμενο χλευασμού από τον κόσμο.

Το The Rip έφερε στην οθόνη τους Ντέιμον και Άφλεκ ως τους αστυνομικούς που αναλαμβάνουν την επιχείρηση. Αφού ανακαλύπτουν το τεράστιο χρηματικό ποσό, η συνοχή και η εμπιστοσύνη της ομάδας δοκιμάζονται.

Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι η ταινία περιλάμβανε επινοημένες ιστορίες για να παρουσιάσει αστυνομική διαφθορά, συναλλαγές με καρτέλ, ακόμη και δολοφονίες. Η καταγγελία αναφέρεται σε πολλές σκηνές της ταινίας, συμπεριλαμβανομένων στιγμών όπου αστυνομικοί εξαπατούν υπόπτους, διατηρούν άμεση επαφή με το καρτέλ και εξετάζουν το ενδεχόμενο να κρατήσουν παράνομα μέρος των χρημάτων που ανακάλυψαν. «Παρουσίασαν τους αστυνομικούς ως διεφθαρμένους, παρουσίασαν τους πελάτες μου ως διεφθαρμένους. Τώρα η φήμη τους έχει πληγεί», υποστήριξε ο δικηγόρος των αστυνομικών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το The Rip προκαλεί αντιδράσεις. Αμέσως μετά την κυκλοφορία της ταινίας, ο δήμαρχος της Hialeah, Bryan Calvo, υποστήριξε ότι η ταινία παρουσιάζει την πόλη του ως επικίνδυνη και προσβάλλει τις αρχές επιβολής του νόμου. Παρόλο που η ταινία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα στο Miami Lakes, διαδραματίζεται στη Hialeah, μια πόλη βορειοδυτικά του Μαϊάμι.