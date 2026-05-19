Βρήκαμε τον πιο safe τρόπο να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο χωρίς άγχος και τρέξιμο

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ήταν πάντα αγχωτική - μέχρι που έγινε τόσο απλή όσο ένα online shopping.

Για χρόνια, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ήταν μία από εκείνες τις διαδικασίες που σχεδόν όλοι αντιμετωπίζαμε με πολύ άγχος. Πολλές επισκέψεις, ατέλειωτο ψάξιμο, αμφιβολίες, awkward συναντήσεις και πάντα η ίδια σκέψη: «κι αν κάτι δεν πάει καλά;». Κάπως έτσι, το να αλλάξεις αυτοκίνητο κατέληγε συχνά να μοιάζει περισσότερο με «τεστ εμπιστοσύνης» παρά με μία απλή αγορά.

Και για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι θέλουμε ακριβώς το αντίθετο: μια διαδικασία ξεκάθαρη, γρήγορη και ασφαλή. Χωρίς να χρειάζεται να είσαι expert, χωρίς να πρέπει να πάρεις μαζί σου «κάποιον που ξέρει από αυτοκίνητα» και χωρίς να θυσιάσεις τα επόμενα τρία Σαββατοκύριακα σε μάντρες και τηλέφωνα.

Τώρα μπορείς να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από τον καναπέ σου

Ίσως αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται πλέον σε digital λύσεις. Κάπως έτσι ανακαλύψαμε το Cardom.gr, τη νέα πλατφόρμα αγοραπωλησίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Avis με τη Skroutz. Η διαφορά εδώ είναι ότι η εμπειρία μοιάζει περισσότερο με σύγχρονο online shopping και λιγότερο με τη χαοτική διαδικασία που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Μπαίνεις στην πλατφόρμα, βλέπεις διαθέσιμα αυτοκίνητα, συγκρίνεις επιλογές, τσεκάρεις πληροφορίες και προχωράς με τον δικό σου ρυθμό - από τον καναπέ σου και χωρίς πίεση. Αυτό, όμως, που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι το κομμάτι της διαφάνειας. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: το μεγαλύτερο άγχος, όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι πάντα το ίδιο: δεν ξέρεις τι «κρύβεται» πίσω από την αγγελία.

Το Cardom σε απαλλάσσει από κάθε άγχος και κίνδυνο που κρύβεται πίσω από τη συνηθισμένη αγορά αυτοκινήτου

Στο Cardom, κάθε αυτοκίνητο συνοδεύεται από πλήρες ιστορικό service και ελέγχους, ώστε να ξέρεις ακριβώς τι κοιτάζεις πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση. Και μόνο αυτό αρκεί για να αλλάξει εντελώς την εμπειρία - και εσύ να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον, υπάρχει 12μηνη εγγύηση και δυνατότητα επιστροφής μέσα σε 14 ημέρες, κάτι που πρακτικά αφαιρεί ένα μεγάλο μέρος της πίεσης που συνοδεύει συνήθως μια τόσο σημαντική αγορά. Γιατί, όταν ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να πάρεις μια απόφαση «χωρίς γυρισμό», λειτουργείς πολύ πιο άνετα.

Τα προνόμια δεν σταματούν εδώ. Παρέχεται πιστοποιημένος έλεγχος, αφού κάθε όχημα ελέγχεται από πιστοποιημένους μηχανικούς, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία του. Παράλληλα, το Cardom εξασφαλίζει το πιο ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο της αγοράς για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, ενώ αναλαμβάνει και τη διαδικασία μεταβίβασης. Το μόνο που χρειάζεται από εσένα είναι να βάλεις την υπογραφή σου ψηφιακά.

Και μέσα σε όλα, αυτή την περίοδο υπάρχουν και εκπτώσεις που αξίζει να τσεκάρεις. Μέχρι και τις 31 Μαΐου, στο Cardom.gr θα βρεις πάνω από 100 αυτοκίνητα με εκπτώσεις που φτάνουν έως και τις 4.000 ευρώ - κάτι που κάνει το timing ακόμα καλύτερο, αν ήδη σκεφτόσουν να αλλάξεις αυτοκίνητο μέσα στους επόμενους μήνες.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι μάλλον κάτι άλλο: ότι για πρώτη φορά η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν μοιάζει με διαδικασία που πρέπει απλώς να «αντέξεις». Μοιάζει με κάτι που μπορείς να κάνεις εύκολα, οργανωμένα και με σιγουριά. Και ειλικρινά, ήταν καιρός να συμβεί κι αυτό.