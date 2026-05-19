«Καλά Στέφανα» με το Viber Dating: Ο διαγωνισμός που γιορτάζει τις αληθινές ιστορίες αγάπης

Ζευγάρια που γνωρίστηκαν στο Viber Dating έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 25.000€ για τον γάμο των ονείρων τους

Οι γνωριμίες που ξεκινούν ψηφιακά εξελίσσονται όλο και πιο συχνά σε πραγματικές σχέσεις ζωής. Από το πρώτο μήνυμα μέχρι τις κοινές εμπειρίες, τη συγκατοίκηση και, για κάποιους, τον γάμο, οι σχέσεις που ξεκινούν στο διαδίκτυο αποτελούν πλέον μέρος της σύγχρονης καθημερινότητας.

Το Viber Dating έχει φέρει κοντά χιλιάδες ανθρώπους - και κάποιες από αυτές τις γνωριμίες εξελίχθηκαν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Με αφορμή αυτές τις ιστορίες, το Viber Dating παρουσιάζει τον διαγωνισμό «Καλά Στέφανα με το Viber Dating», δίνοντας βήμα σε ζευγάρια που γνωρίστηκαν μέσα από την πλατφόρμα και σήμερα ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή τους. Μέσα από τη νέα αυτή πρωτοβουλία, τα ζευγάρια καλούνται να μοιραστούν τη δική τους ιστορία «από το chat στον γάμο» μέσα από ένα σύντομο video, περιγράφοντας πώς γνωρίστηκαν, τι ήταν αυτό που τους έφερε κοντά, ποιος έκανε το πρώτο βήμα και πώς φαντάζονται τον γάμο των ονείρων τους.

Η πιο αυθεντική, δημιουργική και συγκινητική συμμετοχή ζευγαριού, θα κερδίσει 25.000€ για την πραγματοποίηση του γάμου του. Σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις επαναπροσδιορίζονται μέσα από την τεχνολογία, το Viber Dating επιχειρεί να αναδείξει τη μετάβαση από την ψηφιακή επικοινωνία στις πραγματικές σχέσεις και τις κοινές εμπειρίες ζωής, μέσα από ιστορίες που ξεκίνησαν με ένα απλό μήνυμα.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε

Η συμμετοχή γίνεται μέσω του επίσημου Instagram λογαριασμού του Viber Dating. Τα ζευγάρια που γνωρίστηκαν μέσω Viber Dating και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να στείλουν μέσω Direct Message (προσωπικού μηνύματος) ένα βίντεο και να αποδεχτούν τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου μέσα στη συνομιλία. Στη συνέχεια, μπορούν να μοιραστούν την ιστορία τους «από το chat στον γάμο»: τι τους τράβηξε στο προφίλ του άλλου, ποιος έστειλε πρώτος μήνυμα, πώς εξελίχθηκε η σχέση τους και ποιο είναι το γαμήλιο τους όνειρο.

Οι νικητές θα επιλεγούν βάσει ποιοτικών κριτηρίων - δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και αφηγηματική δύναμη. Το ζευγάρι με την πιο εντυπωσιακή ιστορία κερδίζει 25.000€ - ένα δώρο που μετατρέπει το όνειρο του γάμου σε πραγματικότητα. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου 2026. Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη εκδήλωση της Rakuten Viber.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του Viber Dating.

