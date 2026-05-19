«Καλά Στέφανα» με το Viber Dating: Ο διαγωνισμός που γιορτάζει τις αληθινές ιστορίες αγάπης
JTeam
19 Μαΐου 2026
Οι γνωριμίες που ξεκινούν ψηφιακά εξελίσσονται όλο και πιο συχνά σε πραγματικές σχέσεις ζωής. Από το πρώτο μήνυμα μέχρι τις κοινές εμπειρίες, τη συγκατοίκηση και, για κάποιους, τον γάμο, οι σχέσεις που ξεκινούν στο διαδίκτυο αποτελούν πλέον μέρος της σύγχρονης καθημερινότητας.
Το Viber Dating έχει φέρει κοντά χιλιάδες ανθρώπους - και κάποιες από αυτές τις γνωριμίες εξελίχθηκαν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Με αφορμή αυτές τις ιστορίες, το Viber Dating παρουσιάζει τον διαγωνισμό «Καλά Στέφανα με το Viber Dating», δίνοντας βήμα σε ζευγάρια που γνωρίστηκαν μέσα από την πλατφόρμα και σήμερα ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή τους. Μέσα από τη νέα αυτή πρωτοβουλία, τα ζευγάρια καλούνται να μοιραστούν τη δική τους ιστορία «από το chat στον γάμο» μέσα από ένα σύντομο video, περιγράφοντας πώς γνωρίστηκαν, τι ήταν αυτό που τους έφερε κοντά, ποιος έκανε το πρώτο βήμα και πώς φαντάζονται τον γάμο των ονείρων τους.
Η πιο αυθεντική, δημιουργική και συγκινητική συμμετοχή ζευγαριού, θα κερδίσει 25.000€ για την πραγματοποίηση του γάμου του. Σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις επαναπροσδιορίζονται μέσα από την τεχνολογία, το Viber Dating επιχειρεί να αναδείξει τη μετάβαση από την ψηφιακή επικοινωνία στις πραγματικές σχέσεις και τις κοινές εμπειρίες ζωής, μέσα από ιστορίες που ξεκίνησαν με ένα απλό μήνυμα.
Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε
Η συμμετοχή γίνεται μέσω του επίσημου Instagram λογαριασμού του Viber Dating. Τα ζευγάρια που γνωρίστηκαν μέσω Viber Dating και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να στείλουν μέσω Direct Message (προσωπικού μηνύματος) ένα βίντεο και να αποδεχτούν τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου μέσα στη συνομιλία. Στη συνέχεια, μπορούν να μοιραστούν την ιστορία τους «από το chat στον γάμο»: τι τους τράβηξε στο προφίλ του άλλου, ποιος έστειλε πρώτος μήνυμα, πώς εξελίχθηκε η σχέση τους και ποιο είναι το γαμήλιο τους όνειρο.
Οι νικητές θα επιλεγούν βάσει ποιοτικών κριτηρίων - δημιουργικότητα, αυθεντικότητα και αφηγηματική δύναμη. Το ζευγάρι με την πιο εντυπωσιακή ιστορία κερδίζει 25.000€ - ένα δώρο που μετατρέπει το όνειρο του γάμου σε πραγματικότητα. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου 2026. Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη εκδήλωση της Rakuten Viber.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:
https://lp.viber.com/viber_dating_kala_stefana_wedding_tcs
Σχετικά με τη Rakuten Viber
Η Rakuten Viber είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και δημοφιλείς εφαρμογές στον κόσμο. Δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά με ασφάλεια, ώστε να απολαμβάνουν πολύτιμες στιγμές με τις οικογένειες και τους φίλους τους, να διαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους σχέσεις ή να παρακολουθούν το περιεχόμενο που αγαπούν, όλα σε ένα μέρος. Ως υπερ-εφαρμογή, προσφέρουμε στους χρήστες μας υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή των καθημερινών τους αναγκών και κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Το Rakuten Viber αποτελεί μέρος της Rakuten Group, Inc., ενός παγκόσμιου ηγέτη τεχνολογίας στον τομέα του e-commerce, του fintech, του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών επικοινωνίας.