Η Duffy θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συναυλία, 15 χρόνια μετά την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση

Το 2011 αποσύρθηκε από τη μουσική βιομηχανία και τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2020 αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη

Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που η Duffy έπεσε θύμα απαγωγής και σεξουαλικής κακοποίησης. Όλα αυτά τα χρόνια, η Ουαλή τραγουδίστρια κρατά τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας απομακρυνθεί και από τη μουσική.

Η Duffy βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της όταν ένας άνδρας τη νάρκωσε, την μετέφερε σε ξένη χώρα, την κράτησε αιχμάλωτη και την κακοποίησε σεξουαλικά. Η ίδια κατάφερε να δραπετεύσει τέσσερις εβδομάδες αργότερα.

Η τραγουδίστρια τον τελευταίο καιρό κάνει προσπάθειες να επανέλθει, εξού και ανακοίνωση τη διεξαγωγή μιας μικρής συναυλίας, παρουσιάζοντας τα νέα της τραγούδια. «Θα κάνω μια μυστική, μικρή συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου, τον επόμενο μήνα, και δεν θα μπορούσα να επιθυμώ τίποτα περισσότερο από το να παρευρεθούν κάποιοι από εσάς. Ο χώρος είναι μικρός, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε μόνο λίγους, αλλά ανυπομονώ πραγματικά. Θα τραγουδήσω και μερικά νέα τραγούδια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τον προηγούμενο μήνα, σε μια άλλη ανάρτηση στα social media, η Duffy είχε γράψει πως «μακάρι να μπορούσα να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Εργάζομαι για να επιστρέψω κοντά σας».

Επιπλέον, όπως έχει γίνει γνωστό, η Duffy θα παραχωρήσει την πρώτη της συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ του Disney+, στο οποίο θα μιλήσει για τη δοκιμασία που οδήγησε στη μακρόχρονη απουσία της από τη μουσική βιομηχανία.

Θυμίζουμε πως η Duffy αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία το 2020, μέσω ανάρτησης στο Instagram. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «απολύτως κανείς» δεν γνώριζε για την επίθεση και την αιχμαλωσία της, εμπειρίες που, όπως είπε, την οδήγησαν σε αυτοκτονικές σκέψεις.

Η παιδική ηλικία, η άνοδος στη μουσική βιομηχανία και η απαγωγή στο ντοκιμαντέρ του Disney+

Όπως έγινε γνωστό, στο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους η Duffy θα μιλήσει για την παιδική της ηλικία, την εκρηκτική άνοδο στη μουσική βιομηχανία, καθώς και την σεξουαλική επίθεση που υπέστη από αυτόν τον άντρα, αφήνοντάς της ένα μεγάλο τραύμα.

Η Gill Callan που ανέλαβε τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ είπε πως «η ζωή της Duffy έχει διαμορφωθεί από την επιτυχία και τη φήμη, αλλά εξίσου από τον πόνο, την αντίσταση και μια ακαταμάχητη αίσθηση ταυτότητας. Με ελκύει η ένταση ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την αυτοπεποίθηση στην ιστορία της, και το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να επηρεαστεί βαθιά από τις εμπειρίες του, και παρ’ όλα αυτά να βρει μια δυνατή, εκφραστική φωνή που είναι αναμφισβήτητα δική του».