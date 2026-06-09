Γαστρονομία από ψηλά: Οι τρεις hot ταράτσες της πόλης που πρέπει να επισκεφτείς φέτος

Το Amphibian, το Humain και το Ronin αλλάζουν τα τετριμμένα του καλοκαιρινού φαγητού και σερβίρουν φρεσκαρισμένες γεύσεις με θέα

Τι λέτε πάμε να την κάνουμε «ταράτσα»; Εντάξει είναι η εποχή του χρόνου που όταν σχεδιάζουμε εξόδους προτιμάμε να ξεφεύγουμε και να βρίσκουμε στέκια που μας προσφέρουν την αίσθηση του καλοκαιρινού σκηνικού. Πάνω πάνω στις λίστες μας βρίσκονται οι πολυάριθμες ταράτσες που διασκορπίζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Από τις πολλές και ενδιαφέρουσες επιλογές εμείς ανεβαίνουμε σε τρεις που φέτος είναι τελείως ανανεωμένες και μας προσφέρουν ένα δυναμικό τρίπτυχο αβανταδόρικης γαστρονομίας, ανταγωνιστικής θέας και κατάλληλης μουσικής.

Ιδού το Amphibian με το ξεχωριστό υβριδικό μενού, το Humain με τα νεοσύστατα fusion πιάτα και το Ronin με τη ραφιναρισμένη ιαπωνική κουζίνα.

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