Το καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου σύμφωνα με το Tripadvisor - Από μόνο 40 ευρώ η βραδιά

Το «ασημένιο» πήρε το Hotel Colline de France στην πόλη Γκραμάντο στη Βραζιλία. Την χρυσή τριάδα συμπληρώνει το Sporting Family Hospitality στο Λιβίνιο της Ιταλίας

Τα καλύτερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο αποκάλυψε η Tripadvisor, με τη λίστα να περιλαμβάνει από πολυτελή καταλύματα στη Βραζιλία μέχρι ευρύχωρα καταφύγια στον Καναδά. Η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικών οδηγών στον κόσμο, ανακοίνωσε τους νικητές των ετήσιων Βραβείων Travellers' Choice Awards 2026: Best of the Best Hotels, αναδεικνύοντας τα ξενοδοχεία με την υψηλότερη βαθμολογία σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με κριτικές στην ιστοσελίδα και το app της.

«Οι φετινοί νικητές του Best of the Best Hotels αντιπροσωπεύουν τις κορυφαίες επιλογές εκατ. ταξιδιωτών που έμειναν, έζησαν και αφιέρωσαν χρόνο για να γράψουν κριτικές για αυτά τα καταλύματα», τόνισε η Λόρελ Γκρέιτριξ, επικεφαλής επικοινωνίας του Ομίλου Tripadvisor. «Είτε πρόκειται για ένα πολυτελές θέρετρο στην Ινδονησία είτε για ένα boutique ξενοδοχείο σε πλοίο, αυτοί οι νικητές δημιουργούν τη βάση για πραγματικά αξέχαστες εκδρομές» πρόσθεσε.

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