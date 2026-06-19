Η Παραστού Αχμαντί καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα, επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ στο YouTube

Η απόφαση προφανώς και έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Ο σκοταδισμός καλά κρατεί στο Ιράν, μετά και την απόφαση που πήρε το Ποινικό Δικαστήριο για την Παραστού Αχμαντί, η οποία τόλμησε να τραγουδήσει ζωντανά στο κανάλι της στο Youtube το 2024, χωρίς χιτζάμπ. Τόσο η ίδια, όσο και οι μουσικοί, καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα, διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση από κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν την προσβολή δημόσιας αιδούς μέσω της παραγωγής και δημοσίευσης «χυδαίου και ανήθικου περιεχομένου» στο διαδίκτυο.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι που έχουν εξετάσει τα σχετικά έγγραφα να εκτιμούν ότι οι επανειλημμένες συλλήψεις και διώξεις καλλιτεχνών που εκφράζουν δημόσια την αντίθεσή τους στο καθεστώς εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια καταστολής της πολιτιστικής διαφωνίας.

Στο Ιράν, η χρήση χιτζάμπ και η τήρηση αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα σε δημόσιους χώρους είναι υποχρεωτική για όλες τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών επισκεπτριών, με την εφαρμογή του μέτρου να προβλέπεται από τον Ισλαμικό Ποινικό Κώδικα.

Οι ποινές για τη μη συμμόρφωση κυμαίνονται από υψηλά χρηματικά πρόστιμα και φυλάκιση έως σωματικές τιμωρίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί ακόμη και η θανατική ποινή.

«Η καταδίκη της Παραστού Αχμαντί σε 74 μαστιγώσεις απλώς και μόνο επειδή τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν παραμένει αμετάβλητη, παρά την προπαγανδιστική εκστρατεία των ιρανικών αρχών εν καιρώ πολέμου, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας τους», δήλωσε η Bahar Ghandehari, διευθύντρια συνηγορίας του αμερικανικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν.

Για τους Ιρανούς καλλιτέχνες, η απόφαση έχει εντείνει τους φόβους για περαιτέρω σκλήρυνση της πολιτιστικής καταστολής. Μιλώντας στην εφημερίδα The Guardian, η Ιρανοβρετανίδα ηθοποιός Nazanin Boniadi δήλωσε:

«Η καταδίκη της τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί σε μαστίγωση επειδή τόλμησε να τραγουδήσει δημόσια χωρίς χιτζάμπ υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι, παρά τις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον περί ενός “νέου καθεστώτος” στο Ιράν, ο μηχανισμός καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει αναλλοίωτος. Η ανοχή απέναντι σε ένα καθεστώς που μαστιγώνει γυναίκες επειδή υψώνουν τη φωνή τους και σκοτώνει πολίτες επειδή διεκδικούν τα δικαιώματά τους, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να το ενθαρρύνει να συνεχίσει την αυταρχική και τυραννική του πορεία».

Να σημειωθεί πως η Παραστού Αχμαντί βρέθηκε στο στόχαστρο πρώτη φορά, το 2022, όταν είχε στηρίξει δημόσια το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», μετά τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί το 2022.