Βρετανία: Το εμβόλιο HPV μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Νέα έρευνα καταγράφει θεαματική μείωση των θανάτων από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στις νεότερες γενιές γυναικών

Τα παιδιά που εμβολιάστηκαν σε ηλικία 12–13 ετών κατά του HPV, έχουν μηδενικό κίνδυνο να πεθάνουν από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πριν από την ηλικία των 30 ετών, σύμφωνα με μια πρωτοποριακή νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet.

Περίπου 200 ζωές έχουν σωθεί στην Αγγλία χάρη στον εμβολιασμό, από τότε που το εμβόλιο άρχισε να παρέχεται σε έφηβα κορίτσια το 2008. Πιο συγκεκριμένα δε, αναφορικά με την έρευνα, κανένας θάνατος δεν καταγράφηκε μεταξύ 2020 και 2024 από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών - η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο σε περίοδο πέντε ετών. Χωρίς τον εμβολιασμό, θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Πίτερ Σαζένι από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, «είναι εντυπωσιακό να διαπιστώνει κανείς πως μία παρέμβαση μπορεί σχεδόν να εξαλείψει έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εξακολουθεί να είναι ο 14ος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 3.300 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο. Πιστεύεται ότι ο HPV, ένας ιός που μεταδίδεται μέσω στενής δερματικής επαφής, ευθύνεται για το 99% αυτών των περιστατικών.

Οι περισσότερες λοιμώξεις από HPV υποχωρούν χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα, όμως ορισμένες μπορούν να οδηγήσουν σε ανώμαλες κυτταρικές αλλαγές και να εξελιχθούν σε καρκίνο πολλά χρόνια αργότερα.

Οι συγγραφείς της έκθεσης αναμένουν ότι ο αριθμός των θανάτων από τη νόσο θα συνεχίσει να μειώνεται, καθώς περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται κατά του HPV.

Ο οργανισμός Cancer Research UK, που χρηματοδότησε την έρευνα, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως «ένα απίστευτο ορόσημο», αλλά προειδοποίησε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στην Αγγλία παραμένουν κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα. «Γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο κατά του HPV είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πριν ακόμη εμφανιστεί και, για πρώτη φορά, αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι σώζει ζωές», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού, Μισέλ Μίτσελ.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έως το 2040, όπως αναφέρει το BBC. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα έχουν πέσει κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, το 76% των κοριτσιών στην Αγγλία είχε εμβολιαστεί έως την ηλικία των 15 ετών το διάστημα 2024-25, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από το 90% που θεωρεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαραίτητο για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. «Είναι απαραίτητο η βρετανική κυβέρνηση και τα συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουν άμεσα αυτό το ζήτημα με στοχευμένες δράσεις στις κοινότητες όπου η συμμετοχή στον εμβολιασμό είναι χαμηλότερη», δήλωσε η Μισέλ Μίτσελ από το Cancer Research UK.