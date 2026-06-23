Δημογραφικό: Baby bonus από δήμους της χώρας - Μόλις 65.594 γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025
JTeam
23 Ιουνίου 2026
Η χώρα πέρυσι κατέγραψε μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2%, καθώς οι γεννήσεις ζώντων παιδιών ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024. Ενώ οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ και τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 ετών (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 ετών (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 ετών (10.177 γεννήσεις). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 ετών (852 γεννήσεις).
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