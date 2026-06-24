«Τράβα στον νεροχύτη σου»: Η επιθετική οδήγηση είναι κίνδυνος για όλους, πιο πολύ για τις γυναίκες

Στην εποχή ο δρόμος έχει καταλήξει να μοιάζει περισσότερο με πεδίο εκτόνωσης, το φύλο χρησιμοποιείται ως μέσο προσβολής ή υποτίμησης

Τις προάλλες, συζητούσα με μια κοπέλα στην ηλικία μου η οποία δεν οδηγεί, αν θα ήθελε να βγάλει δίπλωμα οδήγησης και μού απάντησε ακαριαία πώς δεν θα ήθελε με τίποτα να βγει με αμάξι στους δρόμους της Αθήνας και πως και μόνο η σκέψη, την αγχώνει.

Και όχι άδικα. Πόσα περιστατικά ακούμε καθημερινά, τόσο από φίλους όσο και στις ειδήσεις, με νευριασμένους οδηγούς, με εντάσεις που δημιουργούνται στον δρόμο, ακόμη και με απειλητικές, επιθετικές και βίαιες συμπεριφορές. Πόσο ασφαλής λοιπόν μπορεί να νιώσει κανείς όταν συμβαίνουν γύρω του όλα αυτά;

«Πολύ πιο εύκολα θα κατέβουν από το αμάξι»

Όπως σχολιάζει στο Reader η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, πράγματι το τελευταίο καιρό, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο ένας οδηγός να κατεβαίνει πολύ πιο εύκολα από το αμάξι, χωρίς να υπολογίζει ποιον έχει απέναντί του. «Οι οδηγοί είναι πολύ πιο εκνευρισμένοι και δεν υπολογίζουν τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους. Πολύ πιο εύκολα θα κατέβουν από το αμάξι για να πλησιάσουν».

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