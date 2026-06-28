Τρία γραφικά ψαροχώρια γύρω από τη Μονεμβασιά που αξίζει να ανακαλύψετε

Μικρά και ήσυχα χωριά της Λακωνίας για αξέχαστες αποδράσεις δίπλα στη θάλασσα.

Η Πελοπόννησος διαθέτει πολλά όμορφα χωριά δίπλα στη θάλασσα, που προσφέρονται για ήρεμες διακοπές. Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τρία μικρά παραθαλάσσια χωριά της Λακωνίας που μπορείτε να επισκεφθείτε με ορμητήριο τη διάσημη καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς.

Δεν θα μπείτε σε καράβι και όμως θα νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε νησί... Με ήσυχα λιμανάκια, θαυμάσιες παραλίες και ψαροτεβέρνες που σερβίρουν ό,τι βγάλει η βάρκα, αυτά τα γραφικά ψαροχώρια είναι ιδανικά για τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις.

Γέρακας

Ο Γέρακας βρίσκεται σε μία ήσυχη γωνιά στις ανατολικές ακτές του νομού Λακωνίας, μόλις 22 χλμ. από τη Μονεμβασιά. Ωστόσο, είναι ένα μέρος που δεν το γνωρίζει πολύς κόσμος. Πρόκειται για ένα από τα πιο γραφικά λιμάνια της Πελοποννήσου που χαρίζει στον επισκέπτη εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Αυτό το μικρό χωριό είναι χτισμένο μέσα σε ένα φιόρδ! Ναι, ένα φιορδ σαν κι αυτά τα πανέμορφα που μπορείς να δεις στη μακρινή Νορβηγία.

Ο Γέρακας αποτελείται από τρεις οικισμούς: το Λιμάνι, το Γέρακα που βρίσκεται στο λόφο και τον μικρό οικισμό του Αγίου Ιωάννη. Το απάνεμο και γραφικό λιμάνι αποτελεί αγκυροβόλιο για ιστιοπλοϊκά και σκάφη και θυμίζει αιγαιοπελαγίτικο νησί. Η ομορφιά της φύσης, τα ασβεστωμένα σπίτια με τα γαλάζια παράθυρα και τα κόκκινα κεραμίδια και οι ψαροταβέρνες που απλώνουν τα τραπέζια τους δίπλα στα ήσυχα νερά συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό που θα σας μείνει αξέχαστο.

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