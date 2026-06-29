Βίκτορ Γιάλομ: Αυτοκτόνησε ο ιδρυτής του Psychotherapy.net και γιος του διακεκριμένου ψυχιάτρου, Ίρβιν Γιάλομ

Ο Βίκτορ Γιάλομ έβαλε τέλος στη ζωή του στα 66 του έτη. Τα αίτια δεν έγιναν γνωστά

Ο Βίκτορ Γιάλομ, ψυχοθεραπευτής και ιδρυτής της πλατφόρμας Psychotherapy.net, μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας που από το 1995 συγκεντρώνει και παράγει βίντεο πραγματικών θεραπευτικών συνεδριών, συνεντεύξεις και εκπαιδευτικό υλικό για ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές, έβαλε τέλος στη ζωή του στις 26 Φεβρουαρίου, στα 66 του έτη.

Ήταν γιος του Ίρβιν Γιάλομ, ένας από τους πιο σημαντικούς και διακεκριμένους της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας και καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Η είδηση του θανάτου του δημοσιεύθηκε από το Psychotherapy.net, χωρίς φυσικά να δημοσιοποιούνται τα αίτια που τον οδήγησαν στο απονεννοημένο διάβημα. Οποιαδήποτε ερμηνεία πέρα από τα επιβεβαιωμένα στοιχεία θα ήταν εικασία.

Ο θάνατος του προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση στον χώρο της ψυχικής υγείας, καθώς ο Βίκτορ Γιάλομ είχε αφιερώσει δεκαετίες στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στην προώθηση της ποιοτικής ψυχοθεραπευτικής πρακτικής. Πολλοί συνάδελφοί του τον περιέγραψαν ως πρωτοπόρο στην κλινική εκπαίδευση και σημαντική προσωπικότητα του χώρου.

Παράλληλα με τη δραστηριότητά του στην εκπαίδευση, διατηρούσε ιδιωτικό ψυχοθεραπευτικό γραφείο στο San Francisco, δίδασκε υπαρξιακή και ομαδική ψυχοθεραπεία στις ΗΠΑ και διεθνώς και παρήγαγε περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά βίντεο. Αποσύρθηκε από την ενεργό διοίκηση της εταιρείας το 2025.