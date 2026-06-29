Έκτακτο επίδομα παιδιού: Όλα τα «κλειδιά» για την πληρωμή των 150 ευρώ
JTeam
29 Ιουνίου 2026
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Με την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου θα μπορούν να λάβουν οι γονείς το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.
Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης για τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026 απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026.
Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026 η πληρωμή των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα δουν το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στο τραπεζικό τους λογαριασμό έως αύριο Τρίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ.
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