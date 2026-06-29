Έκτακτο επίδομα παιδιού: Όλα τα «κλειδιά» για την πληρωμή των 150 ευρώ

Με την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου θα μπορούν να λάβουν οι γονείς το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης για τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026 απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026 η πληρωμή των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα δουν το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στο τραπεζικό τους λογαριασμό έως αύριο Τρίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ.

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