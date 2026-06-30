Μουντιάλ 2026 - Ορλάντο Γκιλ: Ο ήρωας της Παραγουάης κάποτε πουλούσε τις εμφανίσεις του για να ζήσει

Ο Ορλάντο Γκιλ έκανε το ταξίδι από την αφάνεια στη διασημότητα μέσα σε ένα βράδυ. Η ιστορία του τερματοφύλακα που έβαλε στοπ στη Γερμανία

Η Παραγουάη ήταν η πρωταγωνίστρια μίας εκ των μεγαλύτερων εκπλήξεων του φετινού Μουντιάλ 2026. Απέκλεισε την τέσσερις φορές κάτοχο του τίτλου Γερμανία για να περάσει στη φάση των 16. Και ήταν ο τερματοφύλακάς της, εκείνος που υπέγραψε την επιτυχία.

Ο Ορλάντο Γκιλ είδε το ποδοσφαιρικό του άστρο να λάμπει πιο πολύ από ποτέ, κάνοντας πέντε αποκρούσεις κατά τη διάρκεια των 120 λεπτών αγώνα, πριν να σώσει και δύο από τα πέναλτι των Γερμανών.

Με την εκπληκτική του εμφάνιση βοήθησε την εθνική του να περάσει στους 16 καλύτερους του Παγκοσμίου, για πρώτη φορά από το 2010, και να γίνει η πρώτη ομάδα στα χρονικά που αποκλείει τη Γερμανία στα πέναλτι. Δεν το λες και λίγο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr