Ο καφές με πρωτεΐνη και τα πρεβιοτικά αναψυκτικά είναι το μέλλον;

Πρωτεϊνικός καφές και κρύος αφρός πρωτεΐνης από Starbucks. Πρεβιοτική μάρκα αναψυκτικών Simply Pop από Coca Cola. Τι ζητούν οι νέοι;

Την αυξανόμενη ζήτηση από νέους καταναλωτές για λειτουργικά ροφήματα (functional drinks), δηλαδή ποτά ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν επιπλέον οφέλη για την υγεία, πέρα από τη βασική ενυδάτωση εκμεταλλεύονται τα brands ποτών, εισάγοντας ολοένα και πιο καινοτόμες προσφορές, συμπεριλαμβανομένων καφέδων με πρωτεΐνη και αναψυκτικών με πρεβιοτικά.

Η παγκόσμια αγορά λειτουργικών ποτών, αξίας 160 δισ. δολαρίων, έχει γίνει μια ολοένα και πιο επικερδής κατηγορία, που περιλαμβάνει ροφήματα πολλαπλών χρήσεων που υπόσχονται γεύση και απόλαυση με συστατικά όπως βιταμίνες, πρεβιοτικά ή βότανα και στοχεύουν στην τόνωση, τη χαλάρωση και την ενίσχυση του οργανισμού, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν βολικούς τρόπους για να επιτύχουν τους στόχους τους για την υγεία.

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