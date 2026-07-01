Η τελευταία φορά που ο Moby έπαιξε στην Αθήνα

Το καλοκαίρι του 2011, ο Moby θα εμφανιζόταν στη σκηνή της Πλατεία Νερού, πριν την Amy Winehouse. Τελικά, έγινε ο headliner της βραδιάς.

Τις τελευταίες ημέρες, σίγουρα θα έχετε δει κάπου στα social, μερικές απεγνωσμένες προσπάθειες αναζήτησης εισιτηρίων για τη sold out συναυλία του Moby στο Release Athens, την Τετάρτη (1/7).

Ο μουσικός και παραγωγός μερικών από των πιο πρωτοποριακών άλμπουμ στον κόσμο, ετοιμάζει τη μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ στη χώρα, επιστρέφοντας μάλιστα στην ίδια σκηνή που κατέκτησε πριν από 15 χρόνια. Εκείνη η τελευταία του εμφάνιση το καλοκαίρι του 2011 στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Ejekt Festival, έχει μείνει για πολλούς λόγους χαραγμένη στη μνήμη όσων βρέθηκαν⋅ πρώτα απ' όλα, γιατί στη συναυλία εκείνη, άλλαξαν όλα μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.

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