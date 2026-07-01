Το Μουντιάλ σκοράρει και στις εφαρμογές γνωριμιών, προκαλώντας αύξηση της χρήσης των apps

Κατά 60% περισσότερα τα ταιριάσματα

Ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, με το σκορ να ανεβαίνει όχι μόνο στα δίχτυα των γηπέδων αλλά και στα πιο περιζήτητα dating apps. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εφαρμογές γνωριμιών, η χρήση τους σε διεθνές επίπεδο- κυρίως από τους ταξιδιώτες σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά εκεί όπου διεξάγονται οι αγώνες-έχει αυξηθεί κατά 47%, ενώ καταγράφεται παράλληλα αύξηση κατά 22% από τους ντόπιους.

Κατά 60% περισσότερα τα ταιριάσματα

Η αυξημένη χρήση των dating apps φέρνει όπως είναι αναμενόμενο μεγάλη αύξηση στα «match» δηλαδή στο ταίριασμα των χρηστών, αυτό που στην αργκό αποκαλούμε «ματσαρίσματα».

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