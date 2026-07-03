O πιο τρομακτικός καυγάς σε αθλητική εκπομπή ξεκίνησε από μια «γυναικούλα»

Μια τρομακτική στιγμή της αμερικάνικης τηλεόρασης που ξεκίνησε από ένα πάρα πολύ άστοχο αστείο. Θα μπορούσε να είχε συμβεί εδώ; Προφανώς

Είναι πολύ εύκολο να οξυνθούν τα πνεύματα και να δημιουργηθούν εντάσεις σε μια αθλητική εκπομπή. Υπάρχουν τέτοιες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση; Βέβαια!

Η επικοινωνία ανάμεσα σε παρουσιαστή και καλεσμένο/ους γινόταν με κόσμιο τρόπο, μέχρι που δεν γινόταν πια, σε περίπτωσεις όπως όταν ο Φίλιππος Συρίγος υποδέχθηκε τον Αργύρη Σαλιαρέλη, όταν ο Γιώργος Γεωργίου μιλούσε με οπαδούς ομάδων στο τηλέφωνο και όταν στη «Δίκη της Δευτέρας» εισέβαλαν οπαδοί του ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ3.

Καυγάδες έχουμε ζήσει λοιπόν στις αθλητικές εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης, καυγάδες που σήμερα προκαλούν γέλιο.

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